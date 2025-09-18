Suscribete a
El Gobierno pretende meter a 564 inmigrantes en un centro ilegal en Pozuelo de Alarcón

El ayuntamiento ordena el cese inmediato del campamento de extranjeros en una antigua escuela de la Seguridad Social

El Ejecutivo central cuadruplica la capacidad de un edificio con 150 plazas y sin licencia de uso residencial

Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo: «Si el Gobierno incumple el precinto del centro de extranjeros, lo cerrará la Policía»

Entrada al centro de inmigrantes de Pozuelo, el Creade
Entrada al centro de inmigrantes de Pozuelo, el Creade TANIA SIEIRA
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

El Gobierno de España mantiene a 400 personas extranjeras desde hace años en un edificio que carece de licencia de funcionamiento para uso residencial prolongado. Esa es la lectura de la resolución del Ayuntamiento de Pozuelo sobre el Centro de Recepción, Atención y Derivación ( ... Creade), que empezó a acoger a refugiados ucranianos en 2022 y donde el ejecutivo de Pedro Sánchez pretende meter, según las dos órdenes gubernamentales de junio y julio de este año, casi 600 inmigrantes, la mayoría derivados de Canarias, Ceuta y Melilla. Agotada la vía administrativa, al Ejecutivo central le queda la judicial: cuenta con tres meses para apelar ante lo contencioso-administrativo.

