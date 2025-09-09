Alcalá de Henares exige por carta al Gobierno de Sánchez el cierre inmediato del centro de inmigrantes

Alcalá de Henaresno cede ni un milímetro en su exigencia al Gobierno de Sánchez para que tome medidas inmediatas y cierre el centro de inmigrantes que habilitó a finales de 2023, ante la máxima «preocupación» que, según su alcaldesa, Judith Piquet, existe entre ... los vecinos por la inseguridad. Piquet, una de las regidoras referentes del PP de Ayuso, ha abierto el curso político en su ciudad con una carta dirigida al Ejecutivo para trasladarle «la voluntad de la mayoría de los vecinos de Alcalá de Henares, cansados de soportar las molestias provocadas por una instalación sobrevenida y sobredimensionada y muy preocupados tras la agresión sexual sufrida por una joven a sus puertas a cargo presuntamente de un interno del centro», a principios de este verano.

La carta, a la que ha tenido acceso ABC, se dirige al delegado del Gobierno de Sánchez, Francisco Martín. La alcaldesa recuerda que el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) abrió sus puertas «sin consulta ni notificación previa a este Ayuntamiento». «Cuando les requerimos información sobre ello, se nos aseguró que el centro tendría uso temporal y una capacidad para unos pocos centenares de personas. Sin embargo, son ya cerca de veinte los meses de funcionamiento y más de 10.000 las personas que han pasado por él, rondando los 1.400 residentes en la actualidad», denuncia.

Piquet lamenta que en el centro no se dé el trato «más humanitario y más digno» para los inmigrantes: «Como podrá imaginar, no parece el alojamiento ni el trato más digno y humanitario para centenares de personas, a las que solo se les ofrece cama, alimento y aseo, hacinados en carpas y sin más quehaceres, planes formativos u ocupaciones que deambular durante todo el día por las calles, plazas, avenidas, parques y centros comerciales de nuestra ciudad».

Recuerda que su ayuntamiento se ve obligado «a aliviar parte de las necesidades del CAED aportando sus servicios y recursos sin recibir contraprestación alguna». Así, explica que la escuela municipal de adultos, las instalaciones deportivas de parques y zonas verdes, la recogida de los residuos o la asistencia sanitaria en las urgencias de la red sanitaria «se han visto tensionados por la súbita llegada de esta multitud de personas, que han convertido la ciudad en su espacio de ocio y recreo, sin más plan de atención, inserción e integración».

Piquet destaca el «comportamiento cívico y ejemplar» de los vecinos de Alcalá de Henares y advierte de que es su voz la que atiende el ayuntamiento cuando se aprobó, el pasado 15 de julio en un pleno municipal, una resolución en la que se exige precisamente el cierre del centro de inmigrantes. La alcaldesa ha enviado al Gobierno esa resolución, basada en la demanda vecinal, junto a su carta.

«Mientras ese sea su mandato y no percibamos un cambio sustancial en la política migratoria, con arreglo a un reparto equitativo, a un control y a una planificación justa y razonable a una identificación adecuada de todos aquellos que son derivados a este centro, este ayuntamiento mantendrá esta petición del cierre del CAED, que esperamos que sea atendida», avisa.

Sin respuesta

En aquella resolución que aprobó el Ayuntamiento de Alcalá se incluyó una enmienda para reprobar al delegado del Gobierno, quien de momento no ha contestado a la carta enviada por la alcaldesa.

La inmigración irregular y el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) estarán muy presentes en el Debate del estado de la región, que se celebre el jueves y el viernes en la Asamblea, en un momento en el que el PP ha endurecido su mensaje y Vox ha visto cómo pisaba una parte de su discurso. El partido de Abascal tratará de marcar su espacio y diferenciarse del PP con un discurso más contundente contra «la violencia extranjera».