Suscribete a
ABC Premium

EL MENTIDERO

Vuelva usted mañana, señor presidente

Madrid siendo más Madrid que nunca, con un circo digno del café más bohemio y decadente

Rosalía en Gran Vía, tequila y el libro de doña Isabel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado EP
Gato Magerit

Gato Magerit

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ayer Madrid estaba más divertido que nunca. Ni fiestas privadas, ni presentaciones de libros, ni siquiera conciertos o exposiciones dignas de comentar. Ayer el tema pasaba en el Senado, donde Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como no podía mentir, se dedicó simplemente a 'ssshhonreír'. ... Participaba en la comisión del caso Koldo —ya saben, ese tipo gigantón y tierno que tan pronto podía comprarle tabaco al jefe como organizarle las chistorras—. Madrid siendo más Madrid que nunca, con un circo digno del café más bohemio y decadente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app