EL MENTIDERO

Rosalía en Gran Vía, tequila y el libro de doña Isabel

Se empieza a ser alguien cuando el alcalde te multa por tener tantos devotos

La cantante Rosalía, corriendo por la Gran Vía madrileña
La cantante Rosalía, corriendo por la Gran Vía madrileña EFE
Gato Magerit

Madrid

El lunes quiso ser un viernes por la noche. Y no porque la ciudad hubiese cambiado el ritmo, sino porque una cantante decidió acompasar la ciudad a su manera. Rosalía presentaba su nuevo disco, Lux, y convocó a sus fieles seguidores a un sarao ... en Callao que terminó colapsando Madrid (como si eso no pasara sin Rosalía). El caso es que el alcalde está viendo como meterle un paquete a la catalana porque, según ha declarado, «puso en riesgo la integridad física de los madrileños». Al alcalde le molesta que no fuese convocado, en realidad. Pero este empeño en buscarle la vuelta al atasco monumental del otro día tiene una doble lectura: ¿A partir de cuántos seguidores un artista debe dar aviso al señor alcalde? Este gato acude a muchas presentaciones y cachondeos varios en la capital y nunca, o por lo menos hasta el pasado lunes, una afluencia de fans no suele reventar la calma falsa de esta ciudad. El caso es que ayer decidieron desde al ayuntamiento abrir un expediente a la compañía de Rosalía y este gato no termina de entender el número de seguidores que hay que tener para que te abran expedientes. Todos queremos un expediente abierto y, más si cabe, por haber petado la ciudad de seguidores. De hecho, se empieza a ser alguien cuando el alcalde te multa por tener tantos devotos. La nueva religión se canta y eso, quieran o no, es una novedad.

