Caviar, pajaritas y desfiles

Madrid está que arde. Hay conciertos y se celebra un homenaje a Antoñete que promete

Gloria Estefan, en el concierto de La Hispanidad, en la plaza de Colón (Madrid) GUILLERMO NAVARRO
Gato Magerit

Me gusta sacar el esmoquin del armario un par de veces al año. Si encima te invitan a una cena en La Borda del Mentidero, a este gato le dejan sin excusa posible para quedarse en casa. Así que allá fui en busca del nuevo ... personaje del año de una conocida revista de moda y estilo. La homenajeada era Gloria Estefan que, aunque siempre fue un poco coñazo, ha resistido modas y envites y es tiempo de homenajes varios. El domingo pasado llenó la plaza de Colón en el concierto de la Hispanidad y ya que está estos días en Madrid, pues personaje del año, cantante del mes y hasta corista del siglo. Uno no sabe si los premios se entregan por méritos propios o por cuestiones de agenda, pero allí estaba la Estefan con su marido, Emilio, su hija, y buena parte de su núcleo duro.

