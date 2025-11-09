Figuras políticas, dulces y bailes castizos para celebrar el día de la Virgen de la Almudena

Madrid se prepara para rendir homenaje hoy, 9 de noviembre, a su patrona, la Virgen de la Almudena. La jornada combinará, como cada año, devoción, presencia institucional y ambiente festivo en torno a la catedral y las calles del centro de la capital. El ... acto central será la solemne misa que se celebrará a las 11 horas en la catedral de la Almudena, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Concelebrarán los obispos auxiliares, los vicarios episcopales y el cabildo, además de una amplia representación del presbiterio diocesano.

Durante la ceremonia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presentará su tradicional ofrenda a la Virgen, tras regresar de su viaje a Buenos Aires, donde ha presidido la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. La vicealcaldesa, Inma Sanz, adelantó el pasado viernes que el regidor podría pedir a la patrona «que la pujanza económica llegue a todos los madrileños». A la misa asistirán representantes de todos los grupos políticos, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se recupera de una leve indisposición que le impidió acudir ayer al Congreso del PP andaluz, celebrado en Sevilla.

Tras la eucaristía, la imagen de la Virgen saldrá en procesión por las calles cercanas a la catedral. La jornada se prevé fría, con temperaturas mínimas de 2 grados y máximas que no superarán los 15. Para combatirlo, nada mejor que disfrutar del dulce más castizo de estas fechas: la Corona de la Almudena, de la que se repartirán mil porciones en la Plaza Mayor a partir de las 13 horas.

Noticia Relacionada Dónde es festivo el lunes 10 de noviembre en la Comunidad Valenciana ABC Algunos municipios de la región disfrutarán de un puente de tres días

Las pastelerías madrileñas se vuelcan estos días en la elaboración de este postre, emblema del gremio de pasteleros de la Villa que nació en 1978 tras un concurso convocado para crear un dulce en honor a la patrona de Madrid. El resultado fue una masa esponjosa de harina, azúcar, mantequilla, huevos, almendras y levadura, con forma de rosca que recuerda la corona de la Virgen. Se rellena de crema, nata o trufa y se distingue por ser más ligera y menos dulce que el tradicional roscón. Este año, las pastelerías calculan que venderán cerca de 400.000 coronas en toda la ciudad.

Además, la Plaza Mayor acogerá también actuaciones musicales de 12.30 a 14.30 horas a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, que interpretará piezas de zarzuela goyesca y repertorio popular, con chotis, pasodobles y seguidillas. Por la tarde, entre las 17 y las 19 horas, el mismo escenario reunirá a tres asociaciones madrileñas: Francisco de Goya, Arrabel y Alfredo Pobo.