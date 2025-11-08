Calendario laboral 2025: dónde es festivo el lunes 10 de noviembre en la Comunidad Valenciana

El próximo lunes, 10 de noviembre, será festivo en varios municipios del país, lo que permitirá a muchos ciudadanos disfrutar de un puente de tres días. El caso más conocido es el del municipio de Madrid, donde la festividad de la Virgen de la Almudena ... , que se celebra el 9 de noviembre, se traslada al lunes al coincidir este año en domingo.

Sin embargo, no será la única localidad en hacerlo, ya que en la Comunidad Valenciana, tres municipios también tendrán el lunes como día no laborable, sumándose así a un fin de semana largo que permitirá extender planes y escapadas.

En concreto, será día festivo en la Comunidad Valenciana en la localidad alicantina de L'Alfàs del Pí y en los municipios castellonenses de Alfondeguila y Tales.

A partir de esta fecha, los próximos festivos que restan en el calendario laboral de 2025 son el 6 de diciembre (sábado), Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre (lunes), Día de la Inmaculada Concepción; y, finalmente, el 25 de diciembre (jueves), Navidad, que pondrá el broche a los días festivos nacionales.