Suscribete a
ABC Premium

Calendario laboral 2025: dónde es festivo el lunes 10 de noviembre en la Comunidad Valenciana

Algunos municipios de la región disfrutarán de un puente de tres días

Mercadona busca personal para trabajar dos días a la semana por 855 euros de sueldo

Imagen de los festivos nacionales del calendario laboral
Imagen de los festivos nacionales del calendario laboral ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo lunes, 10 de noviembre, será festivo en varios municipios del país, lo que permitirá a muchos ciudadanos disfrutar de un puente de tres días. El caso más conocido es el del municipio de Madrid, donde la festividad de la Virgen de la Almudena ... , que se celebra el 9 de noviembre, se traslada al lunes al coincidir este año en domingo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app