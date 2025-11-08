Corona de la Almudena gratis en Madrid: qué día, a qué hora y dónde se repartirán

Si hay una jornada que los madrileños sienten como suya, junto a la de San Isidro, es la del Día de la Almudena.

Se trata del día grande de la patrona de la ciudad, y el centro de la capital se llena de flores ... para las ofrendas, de la procesión de la Virgen y también, del aroma dulce de la Corona de la Almudena, un postre creado en 1978 similar al roscón de reyes - no esconde ninguna sorpresa en su interior - por el Gremio de Pasteleros de Madrid.

En sus orígenes este bollo de masa esponjosa pero sin aroma a agua de azahar se elaboraba con crema pastelera y almíbar de naranja, pero con el tiempo ha evolucionado, y hoy se puede encontrar con nata, trufa u otros rellenos. Ayuntamiento de Madrid El ayuntamiento, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, ha preparado cuatro días de actividades gratuitas que harán vibrar a madrileños y visitantes por igual. Solemnidad, música y muchos planes a partes iguales para vivir un día importante que tendrá un año más el reparto del dulce tradicional durante estas festividades. Reparto gratuito de la Corona de la Almudena Día: Domingo, 9 de noviembre

Hora: 12:30 h

Lugar: Plaza Mayor La degustación reunirá a cientos de personas en la Plaza Mayor, que arrancará con la colocación de la corona a las 11.00 horas, y su posterior reparto gratuito a las 12.30 horas. Más de 1.000 raciones de este postre emblemático se ofrecerán al público en colaboración con la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid). Ingredientes tradicionales de la Corona de la Almudena 500 g de harina de fuerza

100 g de azúcar

5 g de sal

100 g de mantequilla (pomada)

40 g de levadura fresca

150 g de leche entera

2 huevos (uno en la masa, otro para pintar)

Ralladura de naranja y limón

25 g de licor (ron, anís o madroño)

Almendra laminada o troceada

Crema para rellenar (nata, trufa, crema pastelera)

Guindas para decorar (opcional)

100 g de azúcar y 100 g de agua para el almíbar aromatizado Después, la música castiza tomará el relevo con las actuaciones de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, que interpretará chotis, pasodobles y seguidillas de 12.30 a 14.30 horas. #tarta #restaurante #receta #madrid #tiktokfood ♬ sonido original - Destapa la Tapa @destapa.la.tapa Viva la virgen de la Almudena y su corona !!! Aquí tienes la receta del postre típico del día de la Almudena. #postre Además, en días previos, varias pastelerías tradicionales en Madrid ofrecen la Corona de la Almudena para quienes quieran probarla anticipadamente. Estas son algunas de las pastelerías que hornean en Madrid la corona de la Almudena: Pastelería Nunos, The Club, Restaurante Terraza PuertalSol, Pastelerías Mallorca, Pastelería Luzón, Pastelería Chantilly, Gastro Bar Chulla Villee, La Barra Dulce, América, Nude Cake, Pastelería Mindanao, Pastelería La Rosa, Horno la Santiaguesa, El Horno de San Onofre, Antigua Pastelería del Pozo, Pastelería Lazcano, El Porche de Lazcano, Pastelería El Riojano, Pastelería Villagarcía, Casa Mira, Vait, La Obradora, La Mallorquina y Pan Delirio.

