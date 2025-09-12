Fiestas de Pozuelo de Alarcón 2025: conciertos, programa de actividades y horario por días
Del 6 al 14 de septiembre, Pozuelo de Alarcón celebrará sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Consolación
Septiembre, el mes de las fiestas patronales a gogó en los pueblos de la Comunidad de Madrid
Del 6 al 14 de septiembre, Pozuelo de Alarcón celebrará sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Consolación. Será una semana cargada de actividades para todos los públicos, con conciertos de primer nivel, espectáculos gratuitos y de pago, procesiones, encierros y propuestas familiares.
🎉 ¡Empieza la cuenta atrás para las Fiestas de Pozuelo 2025! 🎊— Ayto Pozuelo de Alarcón (@ayto_pozuelo) August 6, 2025
🎶 Conciertos en la carpa del recinto ferial:
📅 8/9: Shinova y Siloé
📅 12/9: Juan Magán
📅 13/9: Nancys Rubias + Fangoria
📲 Programa completo:
🔗 https://t.co/LNCjcy9zyv pic.twitter.com/Sgo9dxPkPe
El pregón lo pronunciará el Club de Rugby Olímpico de Pozuelo, que este año conmemora su 60º aniversario. El cartel musical reúne a artistas como Juan Magán, José Mercé, Fangoria o Shinova, además de las actuaciones de las peñas locales, las atracciones del recinto ferial y la tradicional feria taurina. A ellos se suman bandas como Siloé, Metropop o La Unión Musical con Rafa Sánchez, así como tributos a Adele, Melendi y Hombres G.
Los festejos taurinos se desarrollarán entre el 8 y el 13 de septiembre. Incluirán encierros, concursos de recortes y una corrida central en la Plaza de las Américas. Esta tendrá lugar el lunes 8 a las 18.30 horas con la participación de los diestros Francisco José Espada, Alejandro Chicharro y Álvaro Burdiel, vecino de Pozuelo de Alarcón, que lidiarán reses de la ganadería Gregorio Garzón.
La procesión en honor a Nuestra Señora de la Consolación será otro de los momentos destacados. Reunirá a centenares de fieles en las calles del centro, con cortes de circulación en vías como Iglesia, Luis Béjar, Plaza del Padre Vallet, Costanilla del Olivar, Hospital y Plaza Coronación.
Programa completo de las Fiestas de Pozuelo 2025
-
Sábado, 6 de septiembre
-
18:00 h: Pasacalles de inauguración.
-
19:00 h: Pregón a cargo del Club de Rugby Olímpico de Pozuelo.
-
19:45 h: Concierto de pasodobles (Plaza del Padre Vallet).
-
20:30 h: Santa Misa y Salve Solemne.
-
22:00 h: Concierto de José Mercé (Plaza del Padre Vallet).
-
22:00–3:00 h: DJ Pulpo, Locura Parapa XXL, DJ Elias Posh y DJ Mcfly (Recinto Ferial).
-
00:00 h: Fuegos artificiales.
-
00:15 h: Cristina DJ (Padre Vallet).
-
Domingo, 7 de septiembre
-
10:30 h: Desfile de Gigantes y Cabezudos.
-
11:30 h: Ofrenda floral a la Virgen.
-
12:00 h: Misa Mayor (Parroquia de la Asunción).
-
12:30 h: Espectáculo infantil: La Banda de la Rima (Recinto Ferial).
-
20:45 h: Procesión en honor a Nuestra Señora de la Consolación Coronada.
-
22:30 h: Concierto de Rafa Sánchez (La Unión) + DJs (Recinto Ferial).
-
23:30 h: DJ Tello (Padre Vallet).
-
Lunes, 8 de septiembre
-
09:00 h: Encierro infantil (Doctor Cornago).
-
10:00 h: Encierro.
-
11:00 h: Entrega de medallas y homenaje a José Mercé.
-
13:30 h: Caldereta popular (Padre Vallet).
-
18:30 h: Corrida de toros.
-
22:00 h: Concierto de Shinova y Siloé (20 €, Recinto Ferial).
-
22:30 h: Concierto de Metropop (Padre Vallet).
-
Martes, 9 de septiembre
-
18:00 h: Juegos tradicionales (Padre Vallet).
-
18:30 h: Concurso de recortes infantil.
-
20:00 h: Espectáculo ecuestre (Plaza de Toros).
-
22:00 h: Tributo a Adele: River Lea (Recinto Ferial).
-
22:00 h: Concierto de La Unión Musical (Padre Vallet).
-
Miércoles, 10 de septiembre
-
Campeonato de comer flanes (niños y adultos).
-
Encierro.
-
Fiesta Ochentera Pepe Radio (Padre Vallet).
-
Jueves, 11 de septiembre
-
Encierro.
-
Tributo a Hombres G.
-
Espectáculo Tardeoh! We Love 90's (Recinto Ferial).
-
Viernes, 12 de septiembre
-
Concurso de recortes.
-
Quedada Generacional.
-
Concierto de Juan Magán (15 €, Recinto Ferial).
-
Sábado, 13 de septiembre
-
Festival de folklore.
-
Encierro de las peñas.
-
Concierto de Fangoria y Nancys Rubias (20 €, Recinto Ferial).
-
Domingo, 14 de septiembre
-
Espectáculo infantil Musilocos.
-
Cierre de atracciones en el Recinto Ferial.
¿Cómo afectarán al tráfico las fiestas de Pozuelo e Alarcón?
El Ayuntamiento ha anunciado lanzaderas gratuitas para acceder al recinto ferial y ha establecido limitaciones de tráfico para facilitar la movilidad en las zonas de mayor afluencia. Los cortes se producirán cada día entre el 6 y el 13 de septiembre a partir de las 19.00 horas, en puntos como la rotonda de la M-503 con la calle Estados Unidos de América, la rotonda Zielo (Avenida de Europa con Canadá) o un tramo de la calle América.
Con motivo de los encierros se aplicarán restricciones adicionales al tráfico. Entre ellas, el cierre temporal de la glorieta Rotary Internacional y del cruce entre el Camino de las Huertas y la Avenida del Monte, en sentido Doctor Cornago.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete