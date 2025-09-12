Fiestas de Pozuelo de Alarcón 2025: conciertos, programa de actividades y horario por días

Del 6 al 14 de septiembre, Pozuelo de Alarcón celebrará sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Consolación. Será una semana cargada de actividades para todos los públicos, con conciertos de primer nivel, espectáculos gratuitos y de pago, procesiones, encierros y propuestas familiares.

El pregón lo pronunciará el Club de Rugby Olímpico de Pozuelo, que este año conmemora su 60º aniversario. El cartel musical reúne a artistas como Juan Magán, José Mercé, Fangoria o Shinova, además de las actuaciones de las peñas locales, las atracciones del recinto ferial y la tradicional feria taurina. A ellos se suman bandas como Siloé, Metropop o La Unión Musical con Rafa Sánchez, así como tributos a Adele, Melendi y Hombres G.

Los festejos taurinos se desarrollarán entre el 8 y el 13 de septiembre. Incluirán encierros, concursos de recortes y una corrida central en la Plaza de las Américas. Esta tendrá lugar el lunes 8 a las 18.30 horas con la participación de los diestros Francisco José Espada, Alejandro Chicharro y Álvaro Burdiel, vecino de Pozuelo de Alarcón, que lidiarán reses de la ganadería Gregorio Garzón.

La procesión en honor a Nuestra Señora de la Consolación será otro de los momentos destacados. Reunirá a centenares de fieles en las calles del centro, con cortes de circulación en vías como Iglesia, Luis Béjar, Plaza del Padre Vallet, Costanilla del Olivar, Hospital y Plaza Coronación.

Programa completo de las Fiestas de Pozuelo 2025 Sábado, 6 de septiembre

18:00 h: Pasacalles de inauguración.

19:00 h: Pregón a cargo del Club de Rugby Olímpico de Pozuelo.

19:45 h: Concierto de pasodobles (Plaza del Padre Vallet).

20:30 h: Santa Misa y Salve Solemne.

22:00 h: Concierto de José Mercé (Plaza del Padre Vallet).

22:00–3:00 h: DJ Pulpo, Locura Parapa XXL, DJ Elias Posh y DJ Mcfly (Recinto Ferial).

00:00 h: Fuegos artificiales.

00:15 h: Cristina DJ (Padre Vallet).

Domingo, 7 de septiembre

10:30 h: Desfile de Gigantes y Cabezudos.

11:30 h: Ofrenda floral a la Virgen.

12:00 h: Misa Mayor (Parroquia de la Asunción).

12:30 h: Espectáculo infantil: La Banda de la Rima (Recinto Ferial).

20:45 h: Procesión en honor a Nuestra Señora de la Consolación Coronada.

22:30 h: Concierto de Rafa Sánchez (La Unión) + DJs (Recinto Ferial).

23:30 h: DJ Tello (Padre Vallet).

Lunes, 8 de septiembre

09:00 h: Encierro infantil (Doctor Cornago).

10:00 h: Encierro.

11:00 h: Entrega de medallas y homenaje a José Mercé.

13:30 h: Caldereta popular (Padre Vallet).

18:30 h: Corrida de toros.

22:00 h: Concierto de Shinova y Siloé (20 €, Recinto Ferial).

22:30 h: Concierto de Metropop (Padre Vallet).

Martes, 9 de septiembre

18:00 h: Juegos tradicionales (Padre Vallet).

18:30 h: Concurso de recortes infantil.

20:00 h: Espectáculo ecuestre (Plaza de Toros).

22:00 h: Tributo a Adele: River Lea (Recinto Ferial).

22:00 h: Concierto de La Unión Musical (Padre Vallet).

Miércoles, 10 de septiembre

Campeonato de comer flanes (niños y adultos).

Encierro.

Fiesta Ochentera Pepe Radio (Padre Vallet).

Jueves, 11 de septiembre

Encierro.

Tributo a Hombres G.

Espectáculo Tardeoh! We Love 90's (Recinto Ferial).

Viernes, 12 de septiembre

Concurso de recortes.

Quedada Generacional.

Concierto de Juan Magán (15 €, Recinto Ferial).

Sábado, 13 de septiembre

Festival de folklore.

Encierro de las peñas.

Concierto de Fangoria y Nancys Rubias (20 €, Recinto Ferial).

Domingo, 14 de septiembre

Espectáculo infantil Musilocos.

Cierre de atracciones en el Recinto Ferial.

¿Cómo afectarán al tráfico las fiestas de Pozuelo e Alarcón?

El Ayuntamiento ha anunciado lanzaderas gratuitas para acceder al recinto ferial y ha establecido limitaciones de tráfico para facilitar la movilidad en las zonas de mayor afluencia. Los cortes se producirán cada día entre el 6 y el 13 de septiembre a partir de las 19.00 horas, en puntos como la rotonda de la M-503 con la calle Estados Unidos de América, la rotonda Zielo (Avenida de Europa con Canadá) o un tramo de la calle América.

Con motivo de los encierros se aplicarán restricciones adicionales al tráfico. Entre ellas, el cierre temporal de la glorieta Rotary Internacional y del cruce entre el Camino de las Huertas y la Avenida del Monte, en sentido Doctor Cornago.