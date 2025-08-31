Septiembre, el mes de las fiestas patronales a gogó en los pueblos de la Comunidad de Madrid

Llega septiembre, termina el veraneo y vuelve la rutina, pero las fiestas patronales van a desplegar su receta contra la depresión posvacacional por toda la región durante las próximas semanas, con amplias y variadas programaciones para todo tipo de públicos.

En El Álamo no esperan a que acabe agosto y empiezan hoy mismo con degustación de vinos de la localidad (11.30 h en la Bodega Cooperativa Ntra. Sra. de la Soledad), desfile, pregón con chupinazo en Honor al Santísimo Cristo de la Salud y sesión de los DJ Jorge García y J. Martín. Mañana lunes la estrella serán el Concurso de Paellas y los fuegos artificiales y hasta el próximo viernes habrá pasacalles, actividades infantiles, encierros de novillos y bailes populares cada noche.

Las fiestas en honor al Cristo de la Luz y la Virgen del Espino se celebran en Daganzo del 4 al 13 de septiembre, arrancando el próximo jueves con la bueyada infantil, una sangría popular y el concierto del grupo Arde la Calle. Los encierros empiezan el viernes, día en que también se abren los castillos hinchables y los talleres para niños. El resto de días habrá actos litúrgicos mañana y tarde, cuentacuentos, conciertos y charangas.

En Aranjuez, las Fiestas del Motín contarán con Isabel Aaiún (autora del hit 'La potra salvaje'), OBK y la Orquesta La Mundial, y entre el jueves y el domingo se podrá visitar su Mercado Goyesco y disfrutar de ferias, verbenas, degustación de tomates, paelladas y chocolatadas populares, así como las recreaciones del motín y el asalto al palacio de Godoy.

Las fiestas de Hoyo de Manzanares (4-9 septiembre) en honor a Nuestra Señora La Virgen de la Encina contarán con encierros, pasacalles, verbenas, exhibiciones ecuestres y el gran concierto de Rock & Choir con cien cantantes, además de un espectacular cierre el martes de la semana que viene con más de 150 drones sobrevolando la localidad.

Arrancando el mismo día, pero con una jornada más de duración (4-10 de septiembre), Guadalix de la Sierra abrirá sus fiestas el jueves a las 19h con un desfile de peñas infantiles antes del pregón y chupinazo, seguidos de la tradicional cucaña. Además de las novilladas y los concursos de recortes, habrá música en directo cada noche con propuestas como Evasión, Scream, Smile, La Calle o Natalia Mellado.

Navalcarnero

Las fiestas de Navalcarnero en honor a la Virgen de la Concepción se celebrarán desde el 4 al 13 de septiembre, con conciertos destacados de OBK y de sendas bandas de tributo a Estopa y La Oreja de Van Gogh. Darán su pistoletazo de salida con la fiesta de la espuma el jueves a las 18h, seguida del pregón y chupinazo. El viernes habrá un homenaje a los mayores de la localidad, y además de las verbenas, en días posteriores tendrán lugar torneos de ajedrez, tiro al plato, baloncesto, además de carreras populares, desfiles de gigantes y cabezudos y el tradicional salve a la Virgen con la participación del Coro Municipal y la organista Inmaculada Fernández.

Un cartel variadísimo de artistas con Vicco, Marwán, Chambao, Judeline, K1za, Boikot y Biznaga será el plato principal de las fiestas de Alcorcón, que enciende motores el jueves y contará con todo un parque de atracciones en el recinto ferial y un sinfín de actividades para toda la familia hasta al lunes 8 de septiembre.

Las fiestas de septiembre de Valdemoro en honor a Nuestra Señora del Rosario se celebrarán desde el viernes 5 al lunes 8 de septiembre, con conciertos de Marlon, Cariño, un grupo de tributo al El Canto del Loco y la actuación infantil de Cantajuegos como reclamos musicales. También habrá pasacalles, talleres infantiles, suelta de vaquillas y un parque de juegos tradicionales.

En la sierra

Por su parte, Valdemorillo arranca sus fiestas el próximo viernes con chocolatada, desfile de peñas, el pregón a cargo de la Escuela de Danza Alba Martínez y un concierto de Metropop. Durante el fin de semana se celebrará la III Carrera de Autos Locos y la Concentración de Coches y Motos Clásicos, y se terminará con la Santa Misa en Honor a la Natividad de la Virgen, en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción el lunes 8 al mediodía.

Subiendo a la sierra, en Navacerrada nos encontraremos con sus fiestas patronales arrancando el viernes con una hamburguesada para niños (21 h) seguida de la charanga, el chupinazo y ya a medianoche, la actuación de Orquesta Alquimia. Hasta el día 8, además de encierros y novilladas, habrá teatro de títeres y pasacalles.

Cercedilla se une a la fiesta a partir del día 5 con el pregón a cargo de los presidentes de las Sociedades de Mozas y Mozos, y al margen de los eventos taurinos y la feria se ofrecerá una larga ristra de conciertos callejeros de Funkizidas, Guss Martín, Aguanta las Cabras, Javier Polo, Tomás Sound, Flecha, Cinta de Lomo o Nely & the Strawberries entre muchos otros, e incluso talleres de blues y swing.

Beret, Los Secretos, David Bustamante, Iván, Ferreiro, Siempre Así, Estrella Morente, La habitación Roja, Monodosis, Bombay, Depol, Shaila Dúrcal y la Orquesta Panorama es la impresionante lista de conciertos de las fiestas de Móstoles en honor a Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas, que se celebrarán desde el viernes 5 al lunes 15 de septiembre, y por supuesto contará con eventos taurinos, infantiles y litúrgicos.

Pozuelo de Alarcón

Lo mismo puede decirse de las fiestas de Pozuelo de Alarcón en honor a la Virgen de la Consolación (del 6 al 14 de septiembre), que además de contar con innumerables atracciones para toda la familia tiene un cartel que incluye a José Mercé, Shinova, Siloé, Rafa Sánchez, Juan Magán, Modestia Aparte, Javier Ojeda, La Frontera, Nancys Rubias y Fangoria.

En San Martín de Valdeiglesias, tras el pregón del próximo domingo, se sucederán las verbenas, espectáculos artísticos y taurinos, misas solemnes y procesiones hasta el día 12; y en Brunete, las Fiestas del Santísimo Cristo del Patrocinio se celebrarán desde el jueves 11 al domingo 14 con torneos y actividades infantiles de todo tipo, chocolatadas y conciertos.

En la otra punta de la región, Barajas desarrollará sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Soledad del 11 al 21, con Marlon, Santero y los Muchachos, Francisco y Tamara, Los Inspectores, Makaú y un tributo a La Oreja de Van Gogh como atractivos musicales, además de sus correspondientes actos religiosos, taurinos e infantiles. Por su parte, Parla hará lo propio con los festejos de Nuestra Señora de la Soledad del 12 al 16, que incluyen conciertos de Coti, Los Rebujitos, Miss Caffeina y Kids Rock family. La feria, con sus distintas atracciones de ocio y diversos puestos, se mantendrá abierta durante todos los días y el 16 de septiembre celebrará su 'día de la infancia' con descuentos en las atracciones.

En la zona noroeste, Majadahonda rendirá homenaje al santísimo Cristo de los Remedios del 12 al 21, y la música en directo la pondrán Rozalén, Coque Malla, Álex Ubago, Paula Mattheus, Inazio, un tributo a ABBA y las orquestas Panorama y La Misión; Galapagar hará lo mismo para el Santísimo Cristo de las Mercedes del 11 al 15 con conciertos de Modestia Aparte, Henry Méndez, Dama y Diego Martín; y Moralzarzal se suma del 18 al 23 con actos religiosos en honor a los patronos la Virgen del Rosario y San Miguel Arcángel, bailes con orquestas de primer nivel ya emocionante Feria Taurina y actividades para los más pequeños.

Distritos

En la capital, esta primera quincena tendremos las Fiestas de la Melonera en Arganzuela (desde el jueves 4 al domingo 7) con feria y actuaciones estelares de Camela, Nacha Pop, Javier Ojeda de Danza Invisible y un tributo a Héroes del Silencio; y las de Villa de Vallecas en honor a la Virgen de la Torre (desde el viernes 5 al domingo 14 de septiembre), donde además de las actividades infantiles y populares y las exhibiciones caninas y de bomberos, destacan los conciertos de Manny Calavera, Henry Méndez y Partiendo la Pana, el grupo de tributo a Estopa.

Por su parte, Un pingüino en mi Ascensor, Los Limones, Siempre Así y el tributo a Hombres G de Los Geiperman serán los grandes atractivos musicales de las fiestas de Aravaca en honor de Nuestra Señora del Buen Camino, que se celebrarán desde el jueves 4 al lunes 8. Cada día habrá toro carretón y la charanga Txarangutanes recorrerá el casco histórico, y también se podrá participar en torneos de pádel y fútbol sala.

Las de El Pardo comenzaron este sábado en su Recinto Ferial del Parque de la Mar Océana, donde hoy habrá chocolatada popular, torneos de dardos y música en directo con Raúl Charlo y la compañía Puro Flamenco. Y hasta el día 7, se organizarán yincanas, pasacalles, recorridos guiados por la naturaleza de los alrededores, concursos, torneos de naipes y sesiones de DJ y bailes con orquesta, con la Solemne procesión con la imagen de la Virgen del Rosario como clausura el próximo domingo (a las 21 h).