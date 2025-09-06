Fiestas de Majadahonda 2025: programa, actividades y conciertos gratis

Dado que sus Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo de los Remedios arrancan pronto, el Ayuntamiento de Majadahonda ha hecho público un programa repleto de actividades musicales, deportivas, culturales y religiosas que comenzarán a partir del día 6 de septiembre, si bien la duración oficial de estas fiestas abarcará del 12 al 21.

De entre la variada oferta musical, destacan las actuaciones de Rozalén, Coque Malla o Álex Ubago, así como las orquestas Panorama y La Misión. Todos los conciertos serán gratuitos para los empadronados en Majadahonda, que podrán reservar sus entradas del 4 al 11 de septiembre a través de Giglon. La venta general comenzará el día 12. La alcaldesa del municipio, Lola Moreno, ha querido invitar a todos los vecinos a disfrutar «con alegría, respeto y convivencia» y a hacer de estas fiestas «un ejemplo de unidad y hospitalidad».

Programa de las Fiestas de Majadahonda 2025

Así luce, pues, la programación oficial de estas Fiestas Patronales de Majadahonda:

Viernes 12 de septiembre • Comienzo del XVI Concurso de Tapas Fiestas de Majadahonda. Del 12 al 21. De 13:00h a 15:00h y de 19:00h a 22:00h.

• 18:00h y hasta las 19:00h- Dj Óscar de Pablos. Plaza Mayor. Acceso libre y gratuito.

• 18:30h- Pasacalle de la peña La Majada. Hasta la Plaza Mayor para asistir al pregón, junto con la charanga Armando Jarana.

• 19:00h- Pregón. Desde el balcón del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor.

• 19:15h- Reparto de limonada por la peña La Albarda. Plaza Mayor y Gran Vía.

• Tras el pregón y hasta las 00:00h- Recorrido musical con la peña La Albarda.

• 19:30- Fútbol sala femenino 1ª Regional. FS Majadahonda contra rival aún por determinar. Polideportivo Municipal La Granadilla. Entrega de trofeos al finalizar, sobre las 21:00h.

• 20:00h- Triduo en honor del Santísimo Cristo de los Remedios.

• 23:00h y hasta las 02:00h- Baile popular con orquesta-espectáculo. Orquesta La Misión. Parque de Colón. Acceso libre y gratuito.

Sábado 13 de septiembre • 10:00h y hasta las 14:00h- Jornada de deporte inclusivo. Torneo de fútbol sala con equipos formados por chicos y chicas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid. Polideportivo Municipal La Granadilla.

• 10:00h- XVI Campeonato de Petanca Intermunicipios. Bolera Jardines Parque de Colón. Entrega de trofeos a la 13:00h.

• 09:30h- Campeonato de golf. Club de Golf Las Rejas. Inscripción: 33€ para empadronados en Majadahonda y abonados. 50€ para no empadronados.

• 11:00h y hasta las 13:00h- Partida simultánea de Ajedrez. Soportales del Ayuntamiento. Organiza: Club El Molinillo.

• 12:00h y hasta las 19:00h- Recorrido musical con la peña La Majada.

• 11:00h y hasta las 15:00h- XVII Feria de Entidades de Acción Voluntaria de Majadahonda. En Gran Vía (zona próxima a Plaza Colón). Las diversas entidades realizarán actividades abiertas a todo el público, con propuestas pensadas para todas las edades.

• 17:00h- XVII Torneo de Ajedrez Ayuntamiento de Majadahonda. Polideportivo Cerro de la Mina.

• 19:00h- Concierto de la Banda Municipal de Majadahonda. «John Williams vs. Ennio Morricone». Templete de Música de la Plaza de la Constitución.

• 20:00h- Triduo en honor del Santísimo Cristo de los Remedios.

• 20:00h- XIV Certamen de Tunas Ciudad de Majadahonda. Templete de Música de la Plaza de la Constitución. Acceso libre y gratuito.

• 21:30h- Espectáculo de exhibición. Recinto ferial.

• 22:00h- Concierto: Álex Ubago.

• 23:30h- Actuación de Orquesta Anaconda. Parque de Colón. Tras el concierto de Álex Ubago. Acceso libre y gratuito.

Domingo 14 de septiembre • 09:00h- Encuentro ciclista II Memorial Fernando García Yun. Actividad gratuita. Desde la rotonda del Parque de Colón.

• Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz.

- 10:00h- Misa.

- 12:00h- Misa Mayor de la Exaltación de la Santa Cruz.

- 19:00h- Misa y procesión.

• 11:00h- XXIV Fiesta de la Bicicleta. Libre participación. Más información: https://deportes.majadahonda.org.

• 12:00h- Actividad de la peña La Majada. Parroquia Santa Catalina Mártir.

• 12:00h- Actividad de la peña La Albarda. Después de la Misa Mayor. Plaza de la Constitución.

• 14:00h y hasta las 18:00h- Recorrido musical con la peña La Albarda. Recorrerá, efectivamente, diferentes calles y bares del pueblo.

• 18:00h- Espectáculo infantil Kids Rock Family. Parque de Colón. Actividad gratuita.

Lunes 15 de septiembre • 18:00h- Espectáculo infantil. Plaza de la Bandera del Parque de Colón. Actividad gratuita.

Martes 16 de septiembre • 18:00h- Espectáculo infantil. Plaza de la Bandera del Parque de Colón. Actividad gratuita.

• 19:00h y hasta las 01:00h- Atracciones en el recinto ferial a 2 euros por el Día de la Familia.

• 19:00h- Tradicional Verbena Popular. Recogida de inscripciones en el Centro Municipal de Mayores 'Reina Sofía' a partir del 10 de septiembre (de 11:30h a 13:30h y de 17:30h a 18:30h). Se entregará un máximo de dos invitaciones por persona hasta completar el aforo. Polideportivo Cerro de la Mina.

Miércoles 17 de septiembre • 17:00h y hasta las 21:00h- Actividad infantil Parque de Videojuegos. Plaza de la Bandera del Parque de Colón.

• 20:00h y hasta las 23:00h- Concierto Majadahonda Joven. Parque de Colón. Acceso libre y gratuito.

• 20:00h- Noche Rociera. Templete de Música de la Plaza de la Constitución. Acceso libre y gratuito.

• 22:00h y hasta las 00:00h- Recorrido musical con las peñas La Albarda y La Majada. Recorrerá, efectivamente, diferentes calles y bares del pueblo.

Jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre • 11:00h- Mercado medieval. Gran Vía.

• 18:00h- Tren turístico. C/ Francisco Umbral.

• 17:30h- Rincón Infantil. Plaza de los Jardinillos.

Jueves 18 de septiembre • 10:30h y hasta las 14:30h- II Jornada Deportiva Municipal Para Personas con Discapacidad Intelectual. Polideportivo La Granadilla.

• 19:00h y hasta las 21:00h- Atracciones en el Recinto Ferial. Día del Trastorno del Espectro Autista. Habrá hora silenciosa para facilitar la participación y el disfrute de personas con sensibilidad sensorial y/o Trastorno del Espectro Autista.

• 20:00h y hasta las 00:00h- Recorrido musical con la peña La Albarda.

• 20:00h y hasta las 00:00h- Recorrido musical con la peña La Majada.

• 22:00h- Espectáculo tributo a ABBA. Parque de Colón. Acceso libre y gratuito.

Viernes 19 de septiembre • 08:00h y hasta las 14:00h- Apertura del chiringuito de la peña La Albarda. Frente a la plaza de toros.

• 08:30h o 09:30h- Tradicional diana floreada con la peña La Albarda.

• 10:00h- Encierro y suelta de reses. C/ Santa Catalina.

• 18:30h- Encierro y suelta de reses. C/ Santa Catalina.

• 22:00h y hasta la 01:00h- Actuación de la orquesta Panorama. Recinto Ferial. Acceso con entrada.

• 22:00h- Actuación de Paula Mattheus. Parque de Colón. Acceso libre y gratuito.

• 23:30h y hasta las 03:30h- Baile popular con la orquesta La Brújula. Parque de Colón. Acceso libre y gratuito.

• 01:00h y hasta las 03:00h- Actuación de Dj Superlópez. Recinto Ferial. Acceso libre y gratuito.

Sábado 20 de septiembre • 08:00h y hasta las 14:00h- Apertura del chiringuito de la peña La Albarda.

• 08:30h o 09:30h- Tradicional diana floreada con la peña La Albarda.

• 10:00h- Encierro y suelta de reses. C/ Santa Catalina.

• 18:00h- Corrida de toros. Plaza de Toros.

• 20:30h y hasta las 00:00h- Recorrido musical con la peña La Albarda.

• 22:00h- Concierto de Rozalén. Recinto ferial. Acceso con entrada.

• 22:00h- Concierto de Coque Malla. Parque de Colón. Acceso libre y gratuito.

• 23:30h y hasta las 03:30h- Baile popular con la orquesta Maxims. Parque de Colón. Acceso libre y gratuito.

• 00:30h y hasta las 03:30h- Actuación del Dj Miguel Dejota. Recinto Ferial. Acceso libre y gratuito.

Domingo 21 de septiembre • 08:00h y hasta las 14:00h- Apertura del chiringuito de la peña La Albarda.

• 08:30h o 09:30h- Tradicional diana floreada con la peña La Albarda.

• 10:00h- Encierro y suelta de reses. C/ Santa Catalina.

• 11:30h y hasta las 16:00h- Las Mil Caras del Vino: Cultura y Salud. Plaza de Pizarro.

• 11:30h y hasta las 14:30h; 17:00h y hasta las 20:00h- Gran parque de juegos infantiles por el Día del Niño. Zona familiar (Gran Vía).

• 12:00h- Espectáculo infantil. Parque de Colón. Entrada gratuita.

• 13:00h y hasta las 16:00h- Degustación de tapas en el As de Bastos. C/ Dr. Bastos, 9.

• 18:00h- Concurso de recortes. Plaza de Toros.

• 19:00h- Actuación de Inazio. Parque de Colón. Acceso libre y gratuito.

• 21:00h- Reparto de la tradicional caldereta y vino. Plaza de Colón. Actividad gratuita.

• 23:00h- Gran castillo de fuegos artificiales. Cerro de la Mina. Actividad gratuita.

• Tras la finalización de los fuegos: Actividad Pobre De Mí. Pasacalle organizado por la peña La Majada y amenizado por su charanga Amando Jarana. Se repartirán velas que se dejarán junto al escudo de Majadahonda.

Autobús especial y refuerzo del transporte público

El Ayuntamiento majariego dispondrá un servicio gratuito de autobús que circulará el viernes 19 de septiembre y sábado 20 de septiembre: «La línea especial tendrá un recorrido circular, en ambos sentidos, y conectará, cada 30 minutos, el Recinto Ferial, desde donde realizará la primera salida a las 20 horas, con distintos puntos de la ciudad como la avenida de Guadarrama, la calle Doctor Calero, la estación de tren, la avenida de España, la calle Manuel de Falla o la rotonda de Los Satélites. El último autobús saldrá a las 04:00 horas de la parada del Recinto Ferial (frente a la gasolinera)».

Además, el Consorcio Regional de Consorcio de Transportes reforzará durante las fiestas el servicio en las líneas interurbanas 561 Madrid (Aluche)-Pozuelo-Majadahonda-Las Rozas; 653 Madrid (Moncloa)-Majadahonda y 650B Circular Pozuelo-Majadahonda-Pozuelo. Toda la información está disponible en el folleto publicado en la web del municipio y en Moovit, para planificar estos desplazamientos.