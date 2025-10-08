Los encierros de Navalcarnero son declarados fiesta de interés turístico regional

Los encierros de Navalcarnero serán a partir de ahora fiesta de interés turístico regional. Así lo ha decidido este miércoles el consejo de Gobierno de la Comunidad madrileña, que se ha celebrado de forma extraordinaria en el ayuntamiento de Navalcarnero. Esta fiesta tiene más ... de cuatro siglos de actualidad, ya que su origen se sitúa en el siglo XVI.

Históricamente, se celebraba vinculada a las fiestas del Rosario, desde que en 1499 se produjo la fundación de Navalcarnero.

Durante el consejo de Gobierno, se han recordado inversiones llevadas a cabo en esta localidad madrileña, entre ellas los 9,3 millones de euros que se gastaron en construir la nueva sede judicial de esta localidad, el Palacio de Justicia de Navalcarnero.

Por otra parte, se están construyendo en la zona 425 viviendas del plan Vive, que estarán terminadas a mediados de 2026. Por otra parte, se están realizando inversiones de 34 millones de euros para la reforma integral de la residencia de mayores de la localidad.

En materia de transporte, la autopista madrileña del suroeste va a comenzar sus trabajos. Tendrá 41 kilómetros que unirán Valdemorillo con Griñón en el entorno de la M-600 y supondrá una importante mejora de la movilidad norte y noroeste del territorio.

En este sentido, el Gobierno regional ha insistido en solicitar al ministro de Transportes, Óscar Puente, que «asuma sus competencias y pueda concluir esta obra» del tren de Cercanías que conectaría Móstoles con Navalcarnero. El Gobierno regional asegura que ya ha invertido en ello 150 millones de euros, y ha ofrecido al Ministerio «toda la infraestructura y la cesión de suelos para que pueda concluir esa obra».