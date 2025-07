Cuatro detenidos 'in fraganti' cuando pretendían robar en domicilios de Chamberí y Arganzuela

La Policía Nacional ha detenido in fraganti a cuatro individuos en dos operaciones cuando pretendían robar en domicilios de los distritos de Chamberí y Arganzuela.

Según ha explicado el Cuerpo en un comunicado, en la primera intervención dos varones fueron sorprendidos cuando pretendían acceder a un portal mediante el método del resbalón. En el caso de Arganzuela se ha procedido a la detención de dos individuos cuando estaban escondidos en un portal donde habían marcado varias puertas de domicilios.

Ambas intervenciones se han llevado a cabo en apenas 48 horas como consecuencia del refuerzo preventivo de este tipo de hechos en época estival.

Noticia Relacionada Prisión provisional sin fianza para el detenido por presuntas agresiones sexuales a dos menores en un portal E. G. Los hechos ocurrieron sobre la 13.00 horas del pasado domingo en una urbanización de la avenida de Monasterio de Silos

En Chamberí, los hechos ocurrieron el pasado 13 de julio, cuando los agentes pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano del distrito observaron a dos hombres manipulando la cerradura de un inmueble con una lámina de plástico. Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos se guardó apresuradamente la lámina en su bolsillo, mostrando una actitud «nerviosa y esquiva».

Por ello se procedió a realizar un cacheo de seguridad, localizando entre sus pertenencias, además del objeto con el que intentaban acceder al interior del edificio, las llaves de un vehículo. Tras inspeccionar este coche, se localizaron múltiples útiles que habitualmente son empleados para la práctica de este tipo de hechos delictivos. Finalmente se procedió a la detención de estos dos individuos como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza, pasando posteriormente a disposición judicial.

En la intervención llevada a cabo en el distrito de Arganzuela, los agentes localizaron a dos individuos escondidos en un portal. Los hechos sucedieron esta pasada madrugada cuando los indicativos recibieron el aviso de que dos varones estaban accediendo a varios portales de la zona.

Una vez en lugar, localizaron ocultos en uno de ellos a dos individuos que intentaban huir de la acción policial y además, estaban intentado deshacerse de diferentes objetos arrojándolos a un patio interior.

Tras el cacheo preventivo, se localizaron ocultos entre su ropa, «numerosos efectos utilizados habitualmente para marcar domicilios y cometer robos con fuerza, tales como ganzúas, imanes, hilos y plásticos». Por todo ello se procedió a realizar una requisa en los portales de la zona, encontrando varios domicilio marcados con plásticos. Se les detuvo como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza, pasando posteriormente a disposición judicial.

Consejos para prevenir robos

Policía Nacional ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía con el objetivo de prevenir robos en domicilios durante el verano. Entre las medidas básicas de seguridad, se recuerda la importancia de comprobar que puertas y ventanas estén correctamente cerradas antes de abandonar el domicilio. También se aconseja cerrar con llave, activar la alarma y otros sistemas de protección, incluso para ausencias breves. Al salir del edificio, se debe cerrar la puerta del portal y evitar permitir el acceso a personas desconocidas.

Hace especial hincapié en no dejar señales visibles de que una vivienda está desocupada, y recomiendan no difundir en redes sociales información sobre viajes o ausencias, ni antes ni durante las vacaciones. En caso de recibir visitas inesperadas, se aconseja no abrir la puerta a personas que no se conozcan.

Si se detectan individuos sospechosos en el portal o en las inmediaciones del domicilio, se debe avisar inmediatamente a la Policía. Igualmente, si al regresar se encuentra la puerta abierta o una ventana forzada, es fundamental no entrar y llamar a las fuerzas de seguridad sin alterar la escena.

Además, la Policía Nacional ha alertado sobre algunos métodos utilizados por los delincuentes, como el uso de pequeños plásticos, hilos o marcadores en puertas y cerraduras. En estos casos, se debe evitar manipular los objetos y dar aviso inmediato a los agentes. También se recomienda estar atentos a ruidos extraños, movimientos inusuales, vehículos o personas no habituales en la zona, así como señales como mirillas manchadas u objetos colocados entre el marco y la puerta. La colaboración ciudadana resulta clave para prevenir este tipo de delitos durante el periodo estival, han rematado.