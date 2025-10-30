Suscribete a
ABC Premium

El Centro Danza Matadero afronta su segundo año con la idea de ser «la casa de todas las danzas»

El espacio que dirigen María Pagés y El Arbi el Harti presenta la programación de 2026, en el que estarán nombres como La Veronal, Jesús Carmona, Rafaela Carrasco, Goyo Montero, Peeping Tom, la CDN o el Ballet Flamenco de Andalucía

Con la danza en los talones

Israel Galván, en 'Sevillanas solteras'
Israel Galván, en 'Sevillanas solteras' Claudia Ruiz Caro
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ir a contrapié es algo natural para el mundo de la danza; no es extraño, por tanto, que un teatro dedicado a este arte (el Centro Danza Matadero, que dirigen María Pagés y El Arbi el Harti) prepare sus temporadas por años ... naturales y no por cursos, como es habitual en los teatros (tiene su lógica, ya que depende de los presupuestos públicos, en este caso los del Ayuntamiento de Madrid). El Centro Danza Matadero presentó ayer su programación para 2026, que presenta los siguientes números: un centenar de funciones, más de treinta compañías de España, Francia, Bélgica, Alemania y Dinamarca, doce estrenos absolutos y diez coproducciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app