María Pagés: «La palabra es capaz de resolver conflictos»

La artista presenta 'De Scheherezade' en el Centro de Danza Matadero, que dirige junto a El Arbi el Harti

María Pagés: «Cuesta mucho subirse a un escenario, pero cuesta mucho más bajarse»

Julio Bravo

María Pagés y El Arbi el Harti forman desde hace años un fecundo tándem artístico. La artista sevillana lleva a escena las ideas que fragua junto al poeta marroquí -también su pareja en la vida real-. Lo hicieron durante años en el Centro ... Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, y lo hacen ahora en el Centro de Danza Matadero, que ambos dirigen desde hace casi dos años -aunque el centro abrió al público en febrero de 2025-, y donde desde hoy y hasta el 5 de octubre presentan ' De Scheherezade', «una narración inspirada en 'Las mil y una noches' y construida con solos y coreografías corales en torno a la poliédrica esencia femenina», como explican. Se trata de una coproducción entre la Compañía María Pagés, el Liceo de Barcelona -donde se estrenó- y el Festival de Abu Dabi.

