Bicimad hizo su agosto en verano, con un 50% más de uso que en 2024

En la capital se ha cumplido eso de que las bicicletas, o al menos las públicas eléctricas, son para el verano. Bicimad ha firmado un julio y agosto de récord, en el que han sumado un total de 2.237.186 viajes, un 52, ... 04 % más que en 2024 y un 55,48 % más que en 2023. Además, el mejor mes del año, por número de trayectos totales, ha sido junio, con 1.317.430 usos (43.914 de media) ,y el segundo mejor ha sido julio, con 1.213.628.

Por otro lado, el 8 de septiembre, además, se batió el récord diario de usos (66.605) coincidiendo con una de las jornadas de gratuidad impulsadas por el consistorio. Los tres mejores datos históricos fuera de estos días de uso libre también se han producido en este mes: el 12, 11 y 10 de septiembre.

Por estaciones, las más utilizadas no están solo en la almendra central. La más demandada este verano ha sido la de la plaza de la Cebada (Centro), seguida de la del Metro Lago (Moncloa-Aravaca), Eugenio Caxes-Antonio López (Usera), Príncipe Pío (Moncloa-Aravaca) y plaza de Lavapiés (Centro).

Además, los usuarios son fieles: a finales de agosto, Bicimad contaba con 179.721 perfiles activos, 54.619 más que en 2024, un 43,66 % más.

Si desde el comienzo del servicio se han registrado 768.661 madrileños, solo en el último verano, ya sea para esquivar las obras o por la falta de competencia de los patinetes de alquiler, se han producido 38.994 nuevas altas, casi un 17% más que en el mismo periodo de 2024. En julio, un promedio de 580 personas se registró cada día en el servicio y, en agosto, esta cifra aumentó hasta los 680 ciclistas.

Hombres de entre 20 y 29 años

Bicimad es ligeramente más utilizado por los hombres (un 55,26% de los abonados), y sobre todo por veinteañeros (44,37%). El segundo perfil de edad que más recurre a estas bicicletas públicas son los jóvenes de entre 30 y 39 años (24,9%), seguidos de los de 40-49 años (13,35 %) y los de 50 y 59 años (8,36 %). En el último escalón están los menores de 20 años (5,93 %) y los mayores de 60 (3,1 %).

Finalmente, el tiempo medio de viaje, que también ha ido creciendo a lo largo de 2025, también ha rozado los máximos el pasado julio y agosto: 16,66 minutos de media en el primero y 17,14 en el segundo. Ocurre lo mismo con la distancia media por trayecto, que también se vio incrementada en los meses de verano, rozando su pico en agosto, con una media de 2,95 kilómetros.