Otra banda del Rolex, multirreincidente, derribaba a las víctimas y traficaba con karkubi en Madrid

Caen cinco magrebíes que asaltaron a media docena de personas en zonas de lujo de Madrid

Del ronaldinho al motochorro: así atracan las violentas bandas del Rolex en Madrid

El detenido en el aeropuerto de Barajas
Carlos Hidalgo

El Grupo Crono de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, experto en grupos que atracan a transeúntes para robarles relojes de lujo, ha descabezado otra banda del Rolex. En este caso, la conformaban cinco marroquíes multirreincidentes, de los que todos han sido ... apresados y enviados a prisión, explican los investigadores. Además, a uno de ellos se le incautaron 1.605 pastillas de Rivotril (clonazepam, una benzodiacepina, para la ansiedad). Esta medicación es la que se mezcla con hachís para elaborar karkubi, una droga cada vez más extendida en Madrid y muy popular en el Magreb.

