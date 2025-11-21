Otra banda del Rolex, multirreincidente, derribaba a las víctimas y traficaba con karkubi en Madrid

El Grupo Crono de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, experto en grupos que atracan a transeúntes para robarles relojes de lujo, ha descabezado otra banda del Rolex. En este caso, la conformaban cinco marroquíes multirreincidentes, de los que todos han sido ... apresados y enviados a prisión, explican los investigadores. Además, a uno de ellos se le incautaron 1.605 pastillas de Rivotril (clonazepam, una benzodiacepina, para la ansiedad). Esta medicación es la que se mezcla con hachís para elaborar karkubi, una droga cada vez más extendida en Madrid y muy popular en el Magreb.

La operación Zancadilla comenzó a raíz de un primer golpe, el 11 de octubre, en la calle del Marqués Viudo de Pontejos, junto a la Puerta del Sol (Centro). Los ladrones se acercaron a un hombre y le preguntaron por la dirección, en inglés, de un restaurante. Incluso le mostraron la ubicación en el móvil. La víctima no se manejaba en el idioma extranjero, pero los encartados le dieron la mano como agradecimiento y le hicieron una zancadilla. Huyeron. Al llegar a su casa, se dio cuenta de que le habían levantado su Rolex.

Cinco días después, intentaron otro robo a un hombre al que abordaron por la espalda en un portal de Don Ramón de la Cruz (Salamanca); previamente, le habían preguntado algo por la calle, pero sospechó e hizo caso omiso. Lo cual le llevó a estar alerta cuando fueron a atracarle. Más tarde, sí consumaron un asalto en el aparcamiento público de la plaza del Rey, en Chueca (Centro). Una joven esperaba a que su acompañante sacara el coche cuando le pidieron la hora. Al ir a mirarla, le arrancaron su Rolex.

El 18 de octubre, en la calle del Cid (Chamberí), los criminales se acercaron a un varón y empezaron a bromear con él. Inopinadamente, le arrancaron el reloj de la muñeca. El 31 de ese mismo mes, practicaron otra intentona en la calle de Recoletos (Salamanca), con una pieza de la mencionada marca de lujo, mundialmente conocida por su exclusividad y altísimo valor.

El 5 de noviembre, un joven que salía del restaurante Tapa Tapa Montera, en la calle del mismo nombre, fue asaltado cuando acababa de cenar y le arrebataron el Rolex con bastante violencia, informan a ABC fuentes del caso.

El Grupo Crono llevaba un mes detrás de esta banda cuando se dispuso a detener a los ahora encarcelados. Uno de ellos intentaba huir de España cuando lo detuvieron en el aeropuerto de Barajas. En ese momento, portaba los 1.605 comprimidos de Rivotril, dinero en efectivo y un reloj de alta gama.

En los registros, los agentes se han incautado dos Hublot, un Rolex y demás... Algunas de las piezas fruto de los atracos, tanto las intentonas como los consumados, cuestan 57.500, 11.000 y 6.000 euros, explican fuentes de la investigación.

La operación Zancadilla refleja, además, que las funciones que ejercían los miembros de la banda estaban claramente diferenciados: entre marcadores (el encargado de señalar a la víctima que había que abordar), los autores materiales y 'mulas'. El objetivo de estas últimas, apuntan, era sacar los relojes del país para distribuirlos en el extranjero y así obtener un gran beneficio económico.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de cuatro robos con violencia e intimidación, así como dos en grado de tentativa, pertenencia a grupo criminal y un delito contra la salud pública, siendo decretado el ingreso en prisión de todos ellos.