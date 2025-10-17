Suscribete a
Rolex y joyas robadas con 'abrazos de amor' para construirse villas de lujo en Rumanía

La Policía descabeza un clan del Este que afanó cientos de miles de euros con hurtos

Joyeros, ancianos y bancos, objetivos de media docena de bandas colombianas en Madrid

Carlos Hidalgo

Hay familias que montan empresas, otras que se van al tajo cada mañana a las seis por un puñado de euros y existen aquellas que mandan a sus hijos y nietos a España a que se harten de robar, aunque sea de manera 'cariñosa'. Porque ... los hurtos o abrazos amorosos era el método que llevaba utilizando al menos dos años un clan asentado en Madrid y que se trasladaba también a otros puntos de España para hacerse con joyas y relojes de lujo.

