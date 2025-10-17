Rolex y joyas robadas con 'abrazos de amor' para construirse villas de lujo en Rumanía

Hay familias que montan empresas, otras que se van al tajo cada mañana a las seis por un puñado de euros y existen aquellas que mandan a sus hijos y nietos a España a que se harten de robar, aunque sea de manera 'cariñosa'. Porque ... los hurtos o abrazos amorosos era el método que llevaba utilizando al menos dos años un clan asentado en Madrid y que se trasladaba también a otros puntos de España para hacerse con joyas y relojes de lujo.

Fuentes del caso explican a ABC que esta mafia «se autoblanqueaba»: los botines los enviaban a Rumanía, donde los padres y abuelos de los doce arrestados ahora destinaban las ganancias para construirse villas de lujo en Iaolomita, a las afueras de Bucarest. Han sido bloqueados 12 inmuebles y siete vehículos valorados en 200.000 euros.

La operación Ciclón tiene varios hitos importantes: por un lado, la excelente colaboración entre los agentes de Delincuencia Itinerante de la UDEV Central, adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial española, y las autoridades rumanas, a través de Europol. Se ha hecho un grupo de trabajo tutelado, además, por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 32 de Madrid. Esta vez, sí, los encartados han entrado en prisión, al conseguir probar la pertenencia a una organización criminal.

Los investigadores, asimismo, han trabajado desde arriba hacia abajo: tenían conocimiento de este clan delictivo y, a partir de ahí, han desentrañado sus especialidades. Se les acusa de 43 hurtos y dos delitos de robos con violencia e intimidación. Estos sujetos residían en pisos de alquiler, los más recientes en la zona de La Ventilla, en el distrito de Tetuán, donde se practicaron dos de los 25 registros el pasado 4 de septiembre. En Rumanía hubo más.

Los varones se encargaban de trasladas a las mujeres jóvenes del grupo en coche a los múltiples barrios de Madrid por donde se movían, explica un mando policial. Y les daban cobertura a ellas, que eran mayoritariamente las que se acercaban a hombres, sobre todo de cierta edad, y con la excusa de un abrazo o incluso darles un beso u ofrecerles de manerai nopinada un favor sexual, les afanaban lo que llevara de valor.

Entre los objetos recuperados, hay 26 relojes, algunos de marcas tan lujosas como Patek Philippe, Rolex y Tag Heuer. También cadenas de oro y demás joyas. En algunas ocasiones también hurtaban al descuido a personas que acababan de meter su contraseña en el cajero automático y, mediante un despiste, aprovechaban para hacer un reintegro de 600 o 900 euros, el mayor disponible.

También se trasladaban a la serranía de Granada y Almería, zonas apartadas donde alquilaban casas de pueblo y pasaban desapercibidos, para desde allí hacer cientos de kilómetros y robar en la Costa del Sol y Sevilla. También operaron en Alicante y Benidorm.