Ayuso no cede ante Sánchez y mantiene el pulso contra la lista de objetores del aborto

El aborto vuelve a estar en el centro del debate político nacional y madrileño. La izquierda se ocupó en el último Pleno de la Asamblea de llevarlo a la sesión en busca de un posible flanco débil de la presidenta regional para ponerla entre las ... cuerdas, por no tener en la Comunidad un registro de médicos objetores. Pero el PSOE y Más Madrid se toparon con una Isabel Díaz Ayuso que no titubeó, dispuesta a echar un pulso al Gobierno de Sánchez hasta el final.

Ayuso se vino arriba y fue rotunda: en Madrid no habrá «listas negras», no se señalará a nadie «por practicar un aborto, pero tampoco por no hacerlo». «No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar», sentenció, lo que despertó la ira de los partidos de la izquierda y del Gobierno entre grandes aspavientos por sus palabras. Luego llegó Sánchez, acusó a la presidenta madrileña de querer retroceder 50 años y amenazó con acudir «a la Constitución y al Constitucional» para combatirla.

Feijóo entró en liza para acusar a su vez a Sánchez de propagar «bulos sobre falsas prohibiciones de aborto» y aprovechó para recordar su posición en este tema: «Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica posible, conforme a las leyes».

En el origen de toda esta trifulca repentina centrada sobre todo en Madrid hay un nombre propio, el de José Luis Martínez-Almeida. A estas alturas pocos dudan en el PP de que el alcalde cometió un error político de manual al regalar a Vox un éxito en el Ayuntamiento con el apoyo a la moción que presentó para informar a los mujeres sobre un síndrome postaborto. Un respaldo que se volvió en su contra y al que el PSOE se agarró como a un clavo ardiendo para salir en defensa de las mujeres.

En Vox reconocen que el discurso que pronunció Ayuso contra la «lista negra» de objetores y en defensa de la vida les gustó. «¿Cómo no nos va a gustar?», comentaron fuentes de este partido en la Asamblea, que reconocieron su identificación con las palabras de la presidenta regional. Lo que no significa que estén satisfechos, ya que Ayuso entró de lleno en un terreno ideológico clave con un discurso que puede neutralizar el de Vox. Justo en un asunto, el aborto, de alta sensibilidad en el electorado de la derecha.

Las dos almas

El aborto siempre ha sido uno de los principales debates donde más contrastan las dos almas del Partido Popular. De hecho, en sus orígenes Vox se nutrió de una parte del electorado del PP antiabortista, aunque en Génova hace tiempo que daban por amortizada esa fuga. La cuestión que se plantean algunos sectores populares, como en Madrid, es si se puede recuperar ahora el voto que en su día se marchó. Y en la Comunidad no es que tengan claro que sí se puede, sino que no están dispuestos a ceder a Vox la bandera de ninguna batalla cultural.

El PP de Madrid recuerda que Ayuso se comprometió en su investidura a proteger los derechos de los sanitarios objetores

El partido de Abascal prefiere buscar las diferencias con el PP de Ayuso para marcar su espacio con claridad. Con el aborto lo tienen ahora difícil, al menos en Madrid, por lo que Vox seguirá volcándose en sus críticas a la inmigración ilegal y más en concreto a la llegada de menores extranjeros no acompañados (menas). En los últimos meses es su tema principal en los plenos de la Asamblea y lo seguirá siendo.

En el debate sobre el aborto, fuentes del PP de Ayuso sostienen que en la Comunidad de Madrid «no hay ni ha habido ningún problema con el tema del aborto». «Se realizan más de 20.000 abortos al año en la región, muchos de ellos de mujeres que vienen de otras comunidades. A ninguna mujer se le ha negado». Los populares sostienen que este asunto no suponía ni supone un problema, pero el Gobierno «lo está utilizando para tapar su corrupción». Y es ahí donde muchos señalan el «error» de Almeida.

Claves de la trifulca En la Asamblea Fue la izquierda la que llevó de nuevo el aborto al Pleno de la Asamblea. Ayuso no esquivó el debate y rechazó hacer «listas negras de objetores» «No se va a señalar a nadie en Madrid. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar». Los datos En el último año se practicaron 106.000 abortos en España, como recordó la presidenta. Solo en Madrid se llevaron a cabo más de 20.000. «Muchos de ellos a mujeres que vienen de otras regiones», destacan fuentes de la Comunidad. La derecha Vox no pudo poner ni un 'pero' a las palabras de Ayuso en el último debate de la Asamblea. En el grupo parlamentario reconocieron que les había gustado su discurso.

En la cuestión que se debate ahora mismo, la del registro de objetores, el PP recuerda que la presidenta se comprometió en su discurso de investidura de 2023 en la Asamblea a proteger el derecho de los profesionales sanitarios que sean objetores de conciencia. «Y eso es lo que ha dicho esta semana, que no va a permitir listas negras ni señalamientos. Ni al que quiera abortar ni al que no quiera».

Para aclarar dudas, en el entorno de Ayuso resumen así su posición sobre el aborto: «La presidenta siempre ha mantenido la misma postura, que es pública y muy clara desde hace muchos años y es perfectamente conocida en el PP. El aborto debe ser legal, seguro, pero poco frecuente. Que hoy en España haya más de 106.000 abortos al año es un fracaso como sociedad».

Ante el intento del PSOE de ponerse al frente de la defensa de las mujeres frente al PP, los populares madrileños advierten de que «Sánchez y su Gobierno son los que más han perjudicado su derechos en España». «Son responsables de una Ley chapucera que ha puesto en libertad a violadores y abusadores sexuales, son culpables de un sistema de pulseras antimaltrato chapucero que ha puesto en riesgo a miles de mujeres, un gobierno y partido político que pagan con dinero público la prostitución a sus altos cargos».