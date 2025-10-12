Suscribete a
Ayuso no cede ante Sánchez y mantiene el pulso contra la lista de objetores del aborto

Vox aplaude el discurso de la presidenta regional y se vuelca en marcar la diferencia con la inmigración

Sánchez amenaza con llevar a Ayuso al Constitucional si no crea el registro de objetores al aborto

La presidenta Díaz Ayuso, en el último pleno de la Asamblea de Madrid
La presidenta Díaz Ayuso, en el último pleno de la Asamblea de Madrid EP
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

El aborto vuelve a estar en el centro del debate político nacional y madrileño. La izquierda se ocupó en el último Pleno de la Asamblea de llevarlo a la sesión en busca de un posible flanco débil de la presidenta regional para ponerla entre las ... cuerdas, por no tener en la Comunidad un registro de médicos objetores. Pero el PSOE y Más Madrid se toparon con una Isabel Díaz Ayuso que no titubeó, dispuesta a echar un pulso al Gobierno de Sánchez hasta el final.

