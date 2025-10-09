Suscribete a
Sánchez amenaza con llevar a Ayuso al Constitucional si no crea el registro de objetores al aborto

El presidente del Gobierno acusa a la dirigente madrileña de querer «volver a los viajes clandestinos a Londres», pese a que la región tiene una de las tasas de estas intervenciones más altas de España

Ayuso, tajante sobre el aborto: «No voy a hacer una lista negra de médicos objetores»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EFE
Elena Calvo

Elena Calvo

El Gobierno continúa su cruzada contra la Comunidad de Madrid por el aborto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha amenazado este jueves a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con llevarla al Tribunal Constitucional si la región no pone en marcha ... el registro de profesionales objetores al aborto, un listado en el que figuren los nombres y apellidos de ginecólogos, anestesiólogos, médicos de familia, enfermeras y matronas del sistema público que se opongan a llevar a cabos estas intervenciones por convicciones morales.

