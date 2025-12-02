Ayuso anuncia que el Movistar Arena ampliará su aforo en conciertos hasta las 20.000 localidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este lunes el pabellón de eventos Movistar Arena, justo cuando esta instalación cumple 20 años desde que fue reconstruida después del incendio que sufrió en 2001. Ha sido un día de ... anuncios, para beneficio y disfrute de los madrileños. La presidenta regional ha destacado que el recinto aumentará su aforo hasta las 20.000 localidades, frente a las 17.000 actuales, para eventos musicales, gracias a la mejora y modernización del plan de autoprotección.

«Es un símbolo de la música, el espectáculo y del deporte», a la altura de otras instalaciones de Nueva York o Londres, ha destacado. «El antiguo Palacio de Deportes es el mejor hogar para el baloncesto madrileño y otros campeonatos espectaculares, como el Circo del Sol. Y es un acto clave de nuestra economía». Son más de 500 eventos al año, más de 577 millones de euros genera al año. Un 1 por ciento de la economía de Madrid. Acoge más de dos millones de asistentes al año. Y de él dependen 10.000 empleos. En volumen de entrada, es el primer recinto de Europa.

Ayuso ha destacado que el plan de protección permitirá aumentar el aforo hasta las 20.008 localidades frente a las 17.000 actuales. En baloncesto pasará de 13.000 a 15.000 localidades. «De cara al Eurobasket 2029 será una gran noticia y permitirá optar a grandes eventos, como partidos de la NBA. Estas cifras hacen del Movistar Arena el recinto con más aforo de España». El Eurobasket 29 es la gran cita del futuro de esta instalación. Y las próximas mejoras se dirigen a ese evento.

Ayuso ha defendido la colaboración público privada: «Juntos podemos llegar lejos, como ocurre en el Movistar Arena», ha subrayado. Ha explicado que todo esto `permite crear puestos de trabajo, que a su ver derivan en una mejora de los servicios públicos. «Para que sea posible tiene que crecer el número de contribuyente». Ayuso ha subrayado que ahora Madrid tiene el mayor número de afiliados de su serie histórica: más de 3,6 millones ciudadanos con empleo. El 20 por ciento del empleo que se genera en España es Madrid. En términos brutos, Madrid está a punto de superar a Cataluña, con un millón de habitantes menos.

La presidenta ha aprovechado para felicitar a Joaquín Sabina por una vida de éxitos. «Gracias maestro, por tanto», ha comentado, después de que el cantante ofreciera su último concierto el pasado domingo.

El recinto cumple 20 años en plena forma. «Está joven y reluciente, y adaptado a los tiempos», han comentado en el acto los directivos del pabellón, como Manuel Saucedo, consejero delegado de Impulsa. «Está adaptado a cualquier tipo de evento y es uno de los mejores recintos del mundo». Han subrayado, además, que el éxito es el resultado del buen funcionamiento de la relación público-privada.

Los datos que rodean a esta instalación son espectaculares. Dos millones de personas al año pasan por ella. En concreto, 2,1. En 2025 se ha batido récord: 230 eventos programados en la zona principal. Es un pabellón donde se recuerda que se pusieron además más de un millón de vacunas durante la pandemia, entre otras, a la presidenta Ayuso.

El 40 por ciento de eventos en este recinto son deportivos y el 60 por ciento, conciertos y cualquier tipo de congreso. «Somos la única instalación de este tipo con dos grandes equipos jugando en esta casa, el Real Madrid y el Estudiantes», presumen. Este recinto es el primero de Europa y el tercero del mundo en eventos, por detrás de Nueva York y Tokio.

«Madrid es la capital internacional de la música», han subrayado. En 2024, la facturación por entradas vendidas para conciertos fue de 186,3 millones de euros. Barcelona, en segundo lugar, facturó 113,4 millones y Sevilla, 43,2. Valencia se quedó con 26,4 en cuarto lugar.

Esta instalación ha llegado a lanzar un concurso de bandas emergentes. Se inscribieron 2.134 bandas, cuando calculaban que serían unas 300. Un total de 1.195 son de la Comunidad de Madrid, más del 50 por ciento. El 59 por ciento son de rock, pop o indie y el 17 por ciento, es música urbana y rap. «El rock sigue funcionando y da muchas alegrías».

En cuanto al impacto laboral, en un evento trabajan unas 456 personas de media. En 2024, se contrataron 623.000 horas de trabajo, y se ha empleado a más de 10.000 personas. En empleo joven, el 50 por ciento de las horas corresponde a personas entre 17 y 26 años (30 por ciento de hombres y 70 por ciento de mujeres). Son sobre todo informadores, azafatas y auxiliares. El 30 por ciento, entre 27 y 30 años (85 por ciento hombres y 15 por ciento mujeres). Son montadores, hacen carga y descarga y son ayudantes. Y el 20 por ciento, entre 31 y 45 años (70 por ciento hombres y 30 por ciento mujeres). Se dedican a la seguridad o a la limpieza, y otros son técnicos.

En 12 años, De canon a la Comunidad se ha pagado 17,6 millones. El IBI, por valor de 14,1 millones de euros. Y por tasas, 700.000 euros. Y se ha hecho una inversión de 19 millones de euros en mejoras de la instalación.

Es un recinto «sostenible». Se han colocado 986 placas solares en la cubierta, en 2.500 metros cuadrados. En el apartado de sonido, el recinto ha desarrollado un sistema propio de monitorización del sonido que emiten los conciertos y su efecto en el exterior para asegurarse de que cumplen la normativa y no se molesta a los vecinos. Se decidió que la hora de los conciertos acabase a las 11 de la noche, un horario que costó aceptar sobre todo en el mundo de la música.

Respecto a la seguridad, es lo más importante para los responsables de la instalación. Hay 400 cámaras de «ultimísima generación». la calidad es extrema, se puede controlar absolutamente todo el recinto, todos los asientos, con el máximo detalle. Pero además destaca la salida del público al acabar un concierto en cuestión de minutos. Hay más de 170 profesionales en cada evento cuidando la seguridad de los fans. El recinto tiene nueve bomberos propios y una UVI móvil, además de 13 médicos y personal sanitario.

En conectividad, al tener a Telefónica como patrocinador, es un recinto puntero. De hecho, es pionero en ofrecer la conectividad del futuro en la banda 5G milimétrica.

En el apartado de la restauración, el 70 por ciento de lo que se consume es cerveza. El 11 por ciento, comida y snacks. El 10 por ciento, otras bebidas y el 5 por ciento, agua. El recinto tiene 45 palcos y cinco zonas vip, con un servicio de catering para 1.500 personas por evento.