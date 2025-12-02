Suscribete a
ABC Premium
Directo
Toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

Ayuso anuncia que el Movistar Arena ampliará su aforo en conciertos hasta las 20.000 localidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid destaca que será el recinto con más capacidad de toda España

Las personas con discapacidad tendrán un Plan de Vida para expresar cómo quieren vivir

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al Movistar Arena
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al Movistar Arena EP
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este lunes el pabellón de eventos Movistar Arena, justo cuando esta instalación cumple 20 años desde que fue reconstruida después del incendio que sufrió en 2001. Ha sido un día de ... anuncios, para beneficio y disfrute de los madrileños. La presidenta regional ha destacado que el recinto aumentará su aforo hasta las 20.000 localidades, frente a las 17.000 actuales, para eventos musicales, gracias a la mejora y modernización del plan de autoprotección.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app