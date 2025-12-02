Suscribete a
Las personas con discapacidad tendrán un Plan de Vida para expresar cómo quieren vivir

Será un registro de voluntades para recoger deseos y preferencias y aportar tranquilidad a los familiares

Isabel Díaz Ayuso, en la presentación de la Estrategia de la Discapacidad
Isabel Díaz Ayuso, en la presentación de la Estrategia de la Discapacidad
Mariano Calleja

Madrid

El futuro puede ser especialmente incierto y motivo de preocupación para muchas personas discapacitadas y para sus familias. Padres que se preguntan, con miedo, qué será de sus hijos cuando ellos ya no estén y qué tipo de vida tendrán. Hombres y mujeres que ... miran a sus parejas con discapacidad y rezan para que tengan una buena vida si ellos faltan en algún momento. Para paliar situaciones como estas, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha una medida pionera, un registro de voluntades donde las personas con discapacidad y sus familiares podrán dejar constancia del plan de vida que desean.

