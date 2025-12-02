Las personas con discapacidad tendrán un Plan de Vida para expresar cómo quieren vivir

El futuro puede ser especialmente incierto y motivo de preocupación para muchas personas discapacitadas y para sus familias. Padres que se preguntan, con miedo, qué será de sus hijos cuando ellos ya no estén y qué tipo de vida tendrán. Hombres y mujeres que ... miran a sus parejas con discapacidad y rezan para que tengan una buena vida si ellos faltan en algún momento. Para paliar situaciones como estas, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha una medida pionera, un registro de voluntades donde las personas con discapacidad y sus familiares podrán dejar constancia del plan de vida que desean.

La Comunidad de Madrid publica este martes en su web y en el Boletín Oficial el documento del Plan de Vida. Se trata de una herramienta que permite a las personas con discapacidad expresar algo tan básico, y a la vez tan importante para cada uno, como la manera en la que desean vivir sus vidas. Sus voluntades, sus deseos y sus preferencias. Se pretende, además, evitar que los progenitores tengan la preocupación de lo que les va a suceder a sus familiares cuando ellos fallezcan. El objetivo es que puedan desarrollar su vida con dignidad y plenitud.

La medida se hace oficial hoy y la anunciará la consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, en el acto de entrega de los Premios anuales de Discapacidad. Pero la adelantó la presidenta de la Comunidad de Madrid hace algo más de un año, en el Debate sobre el estado de la región de 2024 en la Asamblea. En su discurso, Ayuso anunció la creación de un «registro de voluntades» para que las personas con discapacidad y sus familias pudieran dejan constancia de ese plan de vida.

Noticia Relacionada El delegado del Gobierno promete un nuevo cuartel en Torrelaguna, tras desalojarse el antiguo por riesgo estructural Mariano Calleja El nuevo edificio se construirá en una parcela que ofreció el ayuntamiento cuando se le pidió en 2019, sin que hubiera ningún avance desde entonces

El objetivo es que el Plan de Vida que pone en marcha la Comunidad de Madrid sea un instrumento accesible y adaptado a todas las discapacidades. Fuentes autonómicas inciden en la garantía «fundamental» que ofrece: «Que cada persona pueda decidir sobre su proyecto de vida« y tranquilidad para los familiares.

El Plan de Vida prevé multitud de situaciones cotidianas que permiten reflejar todas y cada una de las preferencias y hábitos personales para estas personas: desde cuántas horas desean dormir o si desean una dieta específica, hasta la frecuencia con la que quieren hacer ejercicio, a quién avisar en caso de enfermedad, qué visitas recibir o qué propuestas de ocio prefieren.

El Plan podrá reflejar hasta las horas que se desean dormir y la dieta específica que se quiera tomar o las visitas que se reciben

También pueden indicar si quieren compartir habitación, participar en actividades de su asociación, centro o en una parroquia, si consienten la cesión de su imagen o explicar qué terapias les resultan más efectivas.

En esta misma línea, el Plan de Vida facilitará que en las nuevas residencias de mayores se habiliten unidades específicas para que los hijos con discapacidad puedan convivir junto a sus padres, con autonomía y atención personalizada, pero compartiendo tiempo y espacio para mantener el vínculo afectivo.

En igualdad de condiciones

En la resolución por la que se aprueba el documento de comunicación del Plan de Vida de las personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, se alude, en su primer párrafo, a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Ahí se proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados parte a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La Comunidad de Madrid está implantando la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad Horizonte 2028, que consta de 316 medidas y una inversión de 4.800 millones de euros. En ella participan todas las consejerías y se trabaja bajo tres ejes fundamentales: atención temprana, discapacidad intelectual, física y sensorial, y enfermedad mental grave y duradera.

Además, el Gobierno regional acaba de aprobar la firma de un convenio de colaboración entre las consejerías de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, de Digitalización y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para incrementar hasta un 33 por ciento la resolución de expedientes de valoración del grado de discapacidad. Con ello se alcanzarán los 80.000 reconocimientos anuales, entre nuevas valoraciones, renovaciones y revisiones.