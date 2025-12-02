Suscribete a
ABC Premium

El PP de Ayuso y el delegado de Sánchez exhiben su ruptura ante la fiesta de la Constitución

Los populares plantarán al representante «sanchista» en su acto alternativo al de Sol

Ocho alcaldes de la Sierra Norte unen fuerzas ante el delegado del Gobierno para salvar la casa cuartel de Torrelaguna

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La ruptura de relaciones entre el delegado del Gobierno de Sánchez, Francisco Martín, y el PP de Ayuso se ha enquistado y forma parte ya del paisaje político madrileño. Esta semana, con motivo del 47 aniversario de la Constitución, volverán a exhibir un choque frontal. ... De entrada, la presidenta regional no ha invitado al delegado a la fiesta institucional en la Real Casa de Correos, el próximo viernes, y este ha vuelto a organizar un acto alternativo, al que ha invitado a todos los partidos. El PP de Madrid ya ha adelantado que no piensa acudir porque el «delegado sanchista» forma parte del proyecto para «demoler la Constitución».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app