El PP de Ayuso y el delegado de Sánchez exhiben su ruptura ante la fiesta de la Constitución

La ruptura de relaciones entre el delegado del Gobierno de Sánchez, Francisco Martín, y el PP de Ayuso se ha enquistado y forma parte ya del paisaje político madrileño. Esta semana, con motivo del 47 aniversario de la Constitución, volverán a exhibir un choque frontal. ... De entrada, la presidenta regional no ha invitado al delegado a la fiesta institucional en la Real Casa de Correos, el próximo viernes, y este ha vuelto a organizar un acto alternativo, al que ha invitado a todos los partidos. El PP de Madrid ya ha adelantado que no piensa acudir porque el «delegado sanchista» forma parte del proyecto para «demoler la Constitución».

La pelea entre el delegado y el PP madrileño viene de lejos. El año pasado, Ayuso decidió que el representante del Gobierno de Sánchez no tendría discurso propio en el acto de la Constitución en la Puerta del Sol. La experiencia anterior había sido nefasta, con un cruce de acusaciones en la Real Casa de Correos y un agrio enfrentamiento que dejó mal sabor de boca a todos. La presidenta decidió un año después, en diciembre de 2024, que cambiaría el formato de este acto y el delegado no tendría discurso propio. Francisco Martín denunció que por primera vez la Comunidad no había querido organizar el evento con la Delegación.

Apenas unos meses después, en marzo de este año 2025, se produjo la ruptura 'formal' de relaciones, cuando el delegado culpó a Ayuso y a su Gobierno de los muertos en las residencias durante la pandemia: «Abocaron a 7.291 mayores a una muerte cruel e indigna». Y el PP de Madrid dijo 'basta'. Desde ese momento la relación quedó totalmente rota, salvo para las cuestiones meramente oficiales.

Noticia Relacionada El PP de Madrid rompe relaciones con el delegado del Gobierno por utilizar los muertos de la pandemia contra Ayuso Mariano Calleja A partir de ahora los populares limitarán los contactos a los niveles técnicos imprescindibles en materia de seguridad

Ahora, ante el próximo aniversario de la Constitución, Ayuso no ha querido invitar a la Puerta del Sol a ningún representante del Gobierno de Sánchez, incluido el delegado. Éste ha vuelto a organizar un evento alternativo, que se celebrará el mismo día, y casi a la misma hora, en las Escuelas Pías de la UNED. El PP de Madrid ya ha anunciado que plantará al «delegado sanchista», según explicó el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache.

El PSOE y Más Madrid tienen previsto acudir a los dos eventos: «Somos un partido institucional», avisa Bergerot

Los dos partidos de la izquierda madrileña en el Parlamento regional, PSOE y Más Madrid, tienen previsto acudir a los dos actos, a los que están invitados. «Somos un partido institucional», aseguró la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, para justificar su presencia en Sol con Ayuso. Vox, por su parte, también está invitado al evento de la Comunidad y al de la Delegación, pero aún no ha decidido si acudirá a uno, a los dos o a ninguno.