El Ayuntamiento de Madrid ordena el cierre durante un año de Teatro Barceló por exceso de aforo

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre y el cese de actividad de la emblemática discoteca madrileña Teatro Barceló por exceso de aforo en estas instalaciones. La patronal de ocio nocturno Noche Madrid, que apoya el recurso que presentará la sala, denuncia que la ... Agencia de Actividades (ADA) «sin ningún tipo de criterio objetivo» imponga estas sanciones de forma «irregular, arbitraria y desproporcionada».

La clausura, ordenada por la ADA, dependiente del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, se extenderá durante un año después de que la Policía Municipal de Madrid detectase en al menos dos ocasiones que la sala excedía el límite de la capacidad fijada por la licencia: 990 personas.

Una de ellas se produjo en diciembre de 2022, con un exceso de aforo de más de 1.500 personas; y otra de febrero de 2023, con un exceso también de más de 1.500, ha informado este jueves la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del ayuntamiento de la capital, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. «Son seis meses en principio de cierre por cada una de las superaciones de aforo», ha apuntado.

Desde Noche Madrid señalan que esta situación «atenta contra la dignidad de los profesionales del sector del ocio y la imagen turística de Madrid, que la patronal de lo nocturno no puede permitir». Por su parte, Sanz ha señalado que están «dispuestos a hablar, dialogar y negociar pero en tanto que las normativas estén en vigor hay que cumplirlas».

Teatro Barceló perteneció a la familia Trapote hasta su venta tras la pandemia. El Grupo Sounds es el actual dueño, que también gestiona otros exclusivos locales de ocio nocturno de la capital como Fitz, Castellana 8, Vandido o Bonded.