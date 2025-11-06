Suscribete a
La Audiencia Nacional abre una investigación por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

El Ayuntamiento de Madrid ordena el cierre durante un año de Teatro Barceló por exceso de aforo

La discoteca situada en pleno centro superó el límite permitido -990 personas- en al menos dos ocasiones

Declaran BIC el edificio del Teatro Barceló, de Gutiérrez Soto, que podrá seguir siendo discoteca

Fachada de la discoteca Teatro Barceló
Fachada de la discoteca Teatro Barceló Guillermo Navarro
Amina Ould

Amina Ould

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre y el cese de actividad de la emblemática discoteca madrileña Teatro Barceló por exceso de aforo en estas instalaciones. La patronal de ocio nocturno Noche Madrid, que apoya el recurso que presentará la sala, denuncia que la ... Agencia de Actividades (ADA) «sin ningún tipo de criterio objetivo» imponga estas sanciones de forma «irregular, arbitraria y desproporcionada».

