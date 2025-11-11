Suscribete a
Los atacantes que apalizaron a dos policías en Alcalá venían de una cita sexual pactada por redes sociales

Los agentes, graves, estaban fuera de servicio cuando los asaltaron por la espalda

Brutal paliza a dos policías fuera de servicio en Alcalá de Henares: «¡Putas ratas!»

Policías nacionales desplegados en Alcala de Henares, en una imagen de archivo
Policías nacionales desplegados en Alcala de Henares, en una imagen de archivo EP
Carlos Hidalgo

En España, por sorprendente que parezca, ser policía o guardia civil no es una profesión de riesgo. Sin embargo, en la práctica, salir a tomar algo con unos compañeros puede suponer que te den una paliza. Eso es lo que le ha ocurrido a un par de agentes de Alcalá de Henares ... , cuando en la madrugada del domingo fueron víctimas de una encerrona por parte de un grupo de delincuentes. Eran seis personas, dos mujeres y cuatro hombres, que se habían citado por redes sociales para mantener sexo. Según ha podido saber ABC, las chicas llegaron a Madrid desde Murcia con ese fin. Y han acabado siendo, al menos, testigos del suceso y aportando datos para la identificación de los sospechosos.

