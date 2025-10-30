Suscribete a
ABC Premium

Persecución a 200 km/h de norte a sur: disparos al aire y dos policías heridos a manos de una banda criminal de la Cañada Real

Los delincuentes iban en una furgoneta recién robada e intentaron escapar en Perales del Río

Un conductor borracho provoca varios accidentes en una huida por la A-42 y la M-40 de Madrid

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Municipal de Madrid
Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Municipal de Madrid ABC
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La madrugada se cernía sobre un Madrid que retozaba entre sábanas cuando algunos de sus principales viales de la ciudad y su entorno del sur fueron escenario de una persecución que se extendió por más de 25 kilómetros y durante media hora. Es la ... que protagonizó una banda criminal especializada en robos y que acabó con tres detenidos y al menos dos agentes heridos por la virulencia de estos sujetos. Se trata de tres españoles de 48, 29 y 28 años, vecinos de San Martín de la Vega, la Cañada Real y la avenida del Cerro Milano, en Villa de Vallecas y muy cercana a donde reside un famosísimo alunicero con su familia, el conocido como Goyito.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app