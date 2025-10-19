Suscribete a
La iglesia de San Antón o cuando a Dios se le va de las manos

BAJO CIELO

La iglesia que el padre Ángel dirige en la calle de Hortaleza se ha convertido en un foco de degradación, denuncian los vecinos de Chueca

San Antón rinde homenaje a los perros de búsqueda que ayudaron en la DANA

Personas sin techo, mendigos y excluídos, junto a la iglesia de San Antón, en la calle de Hortaleza
Personas sin techo, mendigos y excluídos, junto a la iglesia de San Antón, en la calle de Hortaleza
Alfonso J. Ussía

En el Evangelio de Mateo, el capítulo once dice eso de: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis ... descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Estas palabras son una llamada de Jesús para que las personas le entreguen sus cargas y sus miserias; una forma de decirles que, si le siguen, podrán soltar los demonios que los atormentan.

