Alizzz: «Odio que me etiqueten de 'post-indie', me da pereza solo de oírlo»

Quienes siguen a Cristian Quirante 'Alizzz' en redes sociales están pudiendo ver que este está siendo el verano de su vida. Y es que el éxito de su disco 'Tiene que haber algo más' se ha trasladado a los escenarios de media España ... en una gira para el recuerdo, llena de momentos de comunión fraternal y multitudinaria con sus fans que confirma su estatus como nueva estrella del pop español. Este viernes, el productor que ayudó a C. Tangana a conseguir lo que buscaba recala en Madrid para una cita especial en el Patio Central del Centro Cultural Conde Duque (21.30h, 18 euros), dentro de los Veranos de la Villa.

Se lo está pasando en grande en su primera gira, ¿verdad?

Sí, me estoy empezando a acostumbrar, porque al principio todo era muy intenso y muy nuevo. Ahora estoy más tranquilo en el escenario, más pendiente de todos los detalles, cosa que al principio no podía hacer porque había demasiados estímulos. Nunca había sido 'frontman', y sí, me lo estoy pasando como nunca.

¿Ha habido alguna fecha más especial que otras?

Ha habido algunas, sí. El concierto de Cádiz fue uno de ellos, para empezar porque coincidí allí con amigos como Rigoberta Bandini, Pucho o Nathy Peluso. Yo suelo actuar de noche, y allí tocamos a las ocho de la tarde a plena luz del Sol, y fue una experiencia preciosa, distinta, y creo que nunca había cantado delante de tanta gente.

Estará descubriendo lo complicado que es gestionar esos subidones.

Si esto me hubiera pillado más joven lo estaría llevando con un poco más de locura, pero estoy tranquilo. Eso sí, cada vez que termino un concierto soy como una gota de agua. Me tienen que dejar solo cinco minutos por lo menos. Pero estoy descubriendo que esto es algo que voy a hacer durante muchos años.

La experiencia también le estará cambiando como productor.

Estoy un poco egoísta como productor, en cuanto a trabajar para otros. No me apetece meterme en la cabeza de otro, en los zapatos de otro. Estoy muy excitado con todo lo que me está pasando y quiero centrarme en hacer canciones para mí. Llegará el momento en que me apetezca producir a otro artista, eso seguro. Pero también tengo claro que no me apetece nada grabar singles y colaboraciones, prefiero coger un proyecto en el que pueda profundizar más. Eso me motiva más.

¿Y como compositor? ¿La gira le está inspirando?

Sí, estoy intentando aprovechar el subidón de euforia para escribir cosas, y aprovecho los días libres para hacer canciones. Tengo unas cuantas terminadas.

Habrá nuevo disco en 2023, entonces.

Yo creo que sí. No sé que forma tendrá, pero el año que viene sacaré algo. Necesito sacar afuera todo lo que estoy creando.

¿Tendrá una línea continuista?

Sí, no estoy nada rupturista. Tengo todavía mucho que decir con los recursos que he venido usando en mi primer disco. El momento de romper con esto llegará, lo veo en el horizonte, pero todavía está lejos.

¿Qué le parece la etiqueta 'post-indie' que le han adjudicado?

Odio esa etiqueta, todo lo que sea 'post' me parece mal, e incluso el término 'indie' me parece mal. 'Post-indie' es una etiqueta que nace muerta. Me da pereza sólo de oírla. Méteme en rock electrónico, pop...

Con la gira ya ha pasado por Madrid, pero los Veranos de la Villa siempre son una fecha especial para cualquier artista.

Sí, hice doblete en el Ochoymedio y luego volví para actuar en Tomavistas. Y la verdad es que se notó que el proyecto había crecido. Lo de los Veranos me apetece mucho, porque además me han dicho que el sitio es espectacular y que suena muy bien. Tocaremos alguna canción que nunca hemos tocado.