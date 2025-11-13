Suscribete a
Alfredo Rodríguez, alma de El Brillante

gatos que fueron tigres

Lo suyo era servir, escuchar y tener siempre un gesto limpio y una palabra medida

Deudas, depresión y una pistola: el trágico final del dueño del bar El Brillante

Retrato del tabernero Alfredo Rodríguez, quien estuvo frente a El Brillante durante 54 años
Retrato del tabernero Alfredo Rodríguez, quien estuvo frente a El Brillante durante 54 años
Alfonso J. Ussía

En Madrid ya casi no quedan taberneros. Quedan hosteleros, camareros, franquiciados, incluso «managers de experiencia gastronómica». Pero taberneros, de los de brazo firme, bata blanca y mirada que escruta si el cliente necesita otra caña, apenas dos o tres, de Lucio a Rafa y poco ... más. Pero hasta hace bien poco hubo uno. Y ese uno —o ese penúltimo— se llamaba Alfredo Rodríguez, señor de la barra de El Brillante, frente a Atocha, donde la vida entera de la ciudad pasa cada dos o tres minutos.

