Ajuste de cuentas a tiros en la zona caliente de los 'vuelcos' de droga junto a Plenilunio: ejecución a un mafioso letón en un Airbnb

Ha vuelto a ocurrir. Un hombre ha sido víctima de lo que 'a priori' parece un ajuste de cuentas cuando se alojaba en una vivienda de corta estancia en la zona próxima al centro comercial Plenilunio, en el barrio de Rejas (San Blas-Canillejas), ... junto a la autovía A-2 (Barcelona). Le descerrajaron al menos tres tiros en la cabeza, el cuello y el tórax y los autores, al menos dos, huyeron de la urbanización a la carrera, para luego acelerar dentro de un turismo rojo, especifican fuentes de la investigación a ABC.

Ese barrio, como informó este periódico el pasado mes de febrero, es asiduo para mafias del narcotráfico y el crimen organizado a nivel internacional, como el poderosísimo clan de los Balcanes y otros cárteles colombianos. Algo similar ocurre en Sanchinarro. En el caso del suceso último, ocurrido a las 20.10 del pasado miércoles, la víctima, un varón de 39 años, es de Letonia; las primeras pesquisas giran en torno a grupos del tráfico de drogas del Báltico y de la antigua URSS. «Aunque estos le dan a todo lo que huela a dinero», explicaba una fuente.

Al cierre de esta edición, seguía muy grave en un hospital madrileño. Una de las bandas más fuertes de esa subregión del norte de Europa la comanda un sujeto apodado Napoleón, detenido en España el año pasado. Se dedica al tráfico de drogas, especialmente de marihuana, y es famoso por los castigos que da a sus hombres díscolos.

Este suceso resulta muy llamativo, además, por su ejecución. Aunque los testigos hablaban en principio de un ataque con arma blanca, resultaron ser disparos y no se produjeron fuera de la urbanización, sino dentro; de hecho, como muestra una de las imágenes que acompañan a este artículo, dejaron un rastro importante en la puerta del apartamento que acababa de alquilar la víctima y que ayer se encontraba precintado por la Policía Nacional. Sobre el felpudo permanecía una llamativa pisada con sangre con la forma perfecta de la suela. El hecho de que la Brigada Científica no la haya retirado da idea de que pudo ser de algún sanitario que acudió al escenario; sin embargo, la agresión pudo comenzar en las zonas comunes, enormes, de ese complejo residencial, en la calle de Campezo, 14. El letón residía desde hacía apenas un día en el tercer piso del bloque 1, confirmaron los testigos. Se sospecha que tenían una cita allí concertada que desembocó en un intento de ejecución.

El pederasta de Ciudad Lineal

Se da la circunstancia de que esa misma finca ya fue objeto de otra investigación de máximo calado, hace once años: allí tenía viviendas de su familia Antonio Ángel Ortiz Hernández, el criminal en serie conocido como el pederasta de Ciudad Lineal. Alquilaba pisos con la ayuda de su entonces novia.

El Samur, el miércoles por la noche, en Campezo, 14 AYUNTAMIENTO

El letón se alojaba en uno de los que se arrienda en plataformas del tipo Airbnb: es una práctica muy habitual en los círculos mafiosos que recalan en Madrid durante solo unos días para sus particulares 'negocios': «Se mueven mucho por la zona de apartamentos de alquiler de corta estancia de Plenilunio. En concreto, hay ocho bloques donde se alojan gente del países de Europa del Este y colombianos. Todos sabemos cuáles son, donde pueden pagar con dinero en efectivo y piden pocas garantías para alquilar», afirmaba un policía nacional, que resalta la facilidad para utilizar documentación falsa en estos establecimientos.

La zona tiene multitud de cámaras y varios bares alrededor. «Había muchísima gente, sobre todo arracimada en la esquina del bloque, que intentaban mirar dentro de la urbanización, que estaba llena de policías y ambulancias», explicaba ayer a ABC Natalia, testigo.