Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Ajuste de cuentas a tiros en la zona caliente de los 'vuelcos' de droga junto a Plenilunio: ejecución a un mafioso letón en un Airbnb

Unos pistoleros huyen en un coche rojo tras disparar en cabeza y pecho a la víctima, que había alquilado el apartamento el día anterior

Sanchinarro y Rejas: las guaridas de los grandes capos de la droga

Precinto policial de Homicidios en el apartamento alquilado por el letón
Precinto policial de Homicidios en el apartamento alquilado por el letón ABC
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ha vuelto a ocurrir. Un hombre ha sido víctima de lo que 'a priori' parece un ajuste de cuentas cuando se alojaba en una vivienda de corta estancia en la zona próxima al centro comercial Plenilunio, en el barrio de Rejas (San Blas-Canillejas), ... junto a la autovía A-2 (Barcelona). Le descerrajaron al menos tres tiros en la cabeza, el cuello y el tórax y los autores, al menos dos, huyeron de la urbanización a la carrera, para luego acelerar dentro de un turismo rojo, especifican fuentes de la investigación a ABC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app