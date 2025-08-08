Más agua y árboles para la plaza del Rastrillo, «la más calurosa de todo Madrid»

Los vecinos de la plaza del Rastrillo se quitarán el próximo verano el sofocante apelativo de ser «la más calurosa de todo Madrid», como ha reconocido este viernes en su visita a las obras del entorno Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos. El consistorio está en plena reforma de este «emblemático» enclave del distrito Centro «para bajar la temperatura de la plaza, haciendo caso a los vecinos«, ha señalado la portavoz del área. Los trabajos, en los que invertirán dos millones de euros y que no concluirán hasta la segunda mitad de 2026, buscan además eliminar las barreras aquitectónicas y crear nuevas zonas de descanso.

La futura plaza del Rastrillo contará con una nueva zona con bancos y árboles y desplazarán los juegos infantiles, que en un futuro estarán cubiertos por una estructura de sombra. Además, se instalará una fuente ornamental circular de cuatro metros de diámetro y un sistema pulverizador de agua para mitigar el calor durante los meses estivales.

Además de la plaza, la actuación se extiende a las calles del Espíritu Santo, Tesoro, San Andrés y Marqués de Santa Ana. En el entorno, además, se renovarán por completo los pavimentos, mejorarán el alumbrado público, instalarán nuevo mobiliario urbano y plantarán 69 árboles y más de 340 arbustos.

«Es una actuación integral de toda la plaza y sus calles aledañas que va a mejorar mucho la convivencia de los vecinos de esta zona. Creemos que las plazas dan muchísima vida y calidad de vida a los barrios», ha trasladado García Romero, que ha subrayado que algunas d eestas calles tendrán «prioridad peatonal que va a dar una calidad a todo el muy considerable».

Desde 2019 el Área de Obras y Equipamientos, «en un esfuerzo por recuperar espacios de esparcimiento afectados por el paso del tiempo», reformó un total de 33 plazas por toda la ciudad. Asimismo, en la actualidad se están reformando otras nueve plazas.