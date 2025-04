Dreambeach Festival 2024: Una cita imprescindible para los amantes de la electrónica

El Dreambeach Festival 2024 se prepara para celebrar su décimo aniversario por todo lo alto.

El 1, 2, 3 y 4 de agosto, los apasionados de la música electrónica podrán disfrutar de un espectáculo único con los artistas más reconocidos del panorama nacional e internacional.

Este festival, conocido por su impresionante cartel y su atmósfera vibrante, se ha consolidado como uno de los principales encuentros de música electrónica en Europa, atrayendo a miles de aficionados de todo el mundo.

Además, este año, el festival se muda a un nuevo espacio, el recinto natural Retamar - El Toyo, muy próximo a la capital almeriense. Y ha implantado tres grandes stages, (EDM/ Mainstream/Hardstyle, Techno, Breakbeat y Drum & Bass) que tendrán actuaciones de manera simultánea.

Como siempre, el cartel del Dreambeach Festival 2024 está plagado de grandes nombres de la escena electrónica internacional.

La selección de artistas refleja la diversidad y riqueza de este género musical, ofreciendo una alternativa diferente para cada tipo de amante de la música electrónica.

Entre los artistas confirmados hasta ahora se encuentran David Guetta, Wade, Timmy Trumpet, Fatima Hajji, Nico Moreno, Adam Beyer, 1991, Brenda Serna, Brian Cross, Fran DC, Gordo, DJ Nano, Rehab y mucho más.

Un cartel cargado de los mejores artistas para celebrar sus 10 años de música electrónica

Cartel Dreambeach Festival 2024

Con motivo de su décimo aniversario, el festival ha reunido a una constelación de artistas de primer nivel, representantes de los diferentes subgéneros de la música electrónica.

Encabezando el cartel encontramos a David Guetta, uno de los DJs más populares del mundo. También estarán presentes artistas de la talla de 1991, Brennan Heart, Cera Khin, Indira Paganotto, Modestep, MORTEN, Octave One, Jamie Jones b2b Joseph Capriati, Renier Zonneveld live y Timmy Trumpet.

El festival también contará con actuaciones únicas como la del almeriense RVFV con el show Special Urban Performance, Gordo B2B Nico Moreno y el Special Mainstage Takeover del sello I Am Hardstyle.

Y ha hecho un esfuerzo para destacar la escena musical nacional, con la incorporación de artistas como Álvaro Sánchez, Paula Kasbaeh, Area live, Héctor Llamazares y Vicente One More Time, Esther Broncal, Manu Sánchez, Raúl Pacheco, Godino, GNRØ, S.Ø.K.A.R., Inmita Palmera, Luigi López, Manda, Moor, Sota, Tony Guerra, Claudia Tejada, Jaime Soeirto, etc.

Además, la programación del festival se dividirá en tres días, lo cual permitirá a los asistentes planificar su experiencia de festival de manera más eficiente.

En definitiva, el cartel del Dreambeach Festival 2024 es una garantía de calidad y diversión. Un cartel que no te puedes perder si eres un amante de la música electrónica.

Para todos los públicos

El Dreambeach Festival 2024 se caracteriza por ser un evento abierto a todos los públicos, donde la diversidad y la inclusión son valores fundamentales.

No importa tu edad, tu estilo musical o tus intereses, seguro que encontrarás algo que te apasione en este festival.

Para los fans de la electrónica, el Dreambeach Festival es un paraíso. En este, podrán disfrutar de un cartel con artistas de primer nivel, representantes de los diferentes subgéneros de laelectrónica, desde el techno y house hasta el hardstyle y el drum and bass.

El festival cuenta con múltiples escenarios para que puedas bailar sin parar al ritmo de tu música favorita.

Y si necesitas un descanso de la música y el baile, siempre puedes relajarte en la playa o explorar la vibrante ciudad de Almería.

Además, es un evento pensado para que puedan ir también menores de 16 y 17 años. Pero, para poder acceder, deberán de llevar cumplimentado el formulario de autorización junto con la fotocopia del DNI de su padre/madre/tutor legal.

Novedades de este año

Dreambeach Festival 2024 se renueva este año con el objetivo de ofrecer a sus asistentes una experiencia aún más completa y segura.

Entre las novedades, destaca la incorporación de múltiples carteles con códigos QR distribuidos por todo el recinto. A través de estos códigos, los asistentes podrán acceder a un servicio de asistencia médica instantánea.

Con solo escanear el código QR, se conectarán con un equipo de profesionales médicos cualificados que estarán disponibles para atender cualquier tipo de urgencia o necesidad médica que pueda surgir durante el festival.

Este servicio se complementará con el Punto Violeta, el cual estará también integrado en la aplicación.

De esta forma, los asistentes tendrán acceso a toda la información y recursos relacionados con la prevención y atención de la violencia sexual dentro del recinto.

Con estas nuevas iniciativas, Dreambeach Festival demuestra su compromiso con la creación de un ambiente seguro e inclusivo para todos sus asistentes, donde la música, la diversión y el respeto sean los protagonistas.

