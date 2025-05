De un concierto de Camela a un paseo por el Madrid de Concha Velasco: diez planes en Madrid para este puente

Mentiríamos si dijésemos que no nos hemos sentido vulnerables ante el apagón que ha paralizado nuestro país por completo en este lunes. Ciudadanos atrapados en trenes y ascensores, y millones de personas a la luz de las velas en sus hogares, con la radio como su única compañera de viaje. Por todo ello, y ante el gran susto, merecemos pasar unos buenos días festivos, con motivo de las celebraciones del Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid.

ABC te propone una selección de las mejores actividades de ocio que hacer en la capital desde este jueves 1 de mayo y hasta el domingo 4 de mayo.

Hasta el sábado, 3 de mayo Descubre las maravillas del Prado a la luz de la luna

El Museo del Prado ha tomado la iniciativa de abrir sus puertas de manera gratuita en las noches de los primeros sábados de cada mes, y esta semana vuelve a tocar. El objetivo es que el público pueda acceder al conocimiento de la institución de manera ininterrumpida. Además, gracias a la colaboración de Samsung, se van a ofertar diferentes iniciativas musicales y se abre la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias multimedia que ambas entidades han estado forjando durante los últimos diez años.

Más información Dónde: Museo del Prado (Paseo del Prado)

Cuándo: Primer sábado de cada mes

Horarios: De 20.30 a 23.30 horas (acceso por la Puerta de Jerónimos)

Precios: Acceso libre y gratuito

Hasta el sábado, 3 de mayo Fiesta comercial en el barrio de Salesas

Este sábado, todo el que pase por el centro de Madrid podrá combinar moda, arte, joyería y buena gastronomía en el mismo espacio. Esencia del Madrid más castizo, Salesas celebra los primeros sábados de cada mes una fiesta comercial en la que los visitantes pueden disfrutar de algunos de los placeres cotidianos más valorados, como ir a una exposición, degustar los ricos platos madrileños, tomarse un cóctel, escuchar música y observar el trabajo de jóvenes artesanos y artistas.

Más información Dónde: Calle Campoamor, calle de Orellana y plaza de Santa Bárbara

Cuándo: Hasta el sábado, 3 de mayo

Horarios: De 11.30 a 20.00 horas

Precios: Entrada gratuita

Hasta el domingo, 4 de mayo Celebraciones del Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid

El Dos de Mayo los madrileños conmemoran el levantamiento contra los franceses en 1808. Por ello, del 30 de abril al 4 de mayo la Comunidad de Madrid ha organizado numerosas actividades para celebrarlo entre las que se incluyen música, danza, teatro y exposiciones. Entre los grandes fichajes de esta edición se encuentran los grupos Camela y Carolina Durante.

Más información Dónde: Puerta del Sol

Cuándo: Hasta el domingo, 4 de mayo

Horarios: Consultar programación

Precios: Entrada gratuita

Hasta el domingo, 4 de mayo El mejor tenis en el Mutua Madrid Open

Los mejores tenistas del mundo se vuelven a dar cita en la Caja Mágica de la capital para la disputa de la 23ª edición del Mutua Madrid Open. Diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault, el complejo deportivo alberga tres pistas con capacidad para disputar partidos tanto al aire libre como bajo cubierta, dando fe de las victorias de grandes maestros como Rafa Nadal, Roger Federer o Serena Williams.

Más información Dónde: Caja Mágica (Camino de Perales, 23)

Cuándo: Hasta el domingo, 4 de mayo

Horarios: Consultar página oficial

Precios: Consultar página oficial

Domingo, 4 de mayo La Fiesta de los Mayos

El barrio de Lavapiés acoge la Fiesta de los Mayos, muy popular en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, como es el caso de Colmenar Viejo, El Molar y Leganés. La celebración consiste en vestir a una joven con suntuosos ropajes y adornos, mientras preside los actos en un altar construido con vegetales y objetos decorativos. Por su parte, los vecinos, ataviados con antiguos trajes castellanos y goyescos, acuden a bailar jotas frente a la joven convertida en maya, en una fiesta que ha sido declarada Bien de Interés Regional.

Más información Dónde: Paseo de la Ermita del Santo, 74

Cuándo: Domingo, 4 de mayo

Horarios: De 11.00 a 15.00 horas

Precios: Gratuito

Hasta el domingo, 18 de mayo Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Si te apasionan los clásicos de la literatura, no te puedes perder esta feria. En la 47ª edición participan más de treinta y cinco librerías especializadas que ponen a la venta miles de ejemplares de grandes maestros de la disciplina, como Antonio Machado. Los precios pueden variar entre el euro, las ediciones más económicas, hasta los miles de euros para auténticas joyas bibliográficas, como primeras ediciones, incunables, ejemplares raros y manuscritos originales.

Más información Dónde: Paseo de Recoletos

Cuándo: Hasta el domingo, 18 de mayo

Horarios: De 11.00 a 21.00 horas

Precios: Gratuito

Hasta el domingo, 15 de junio Últimas semana para ir a ver el musical de Mamma Mia!

Uno de los musicales más aclamados de Broadway en plena Gran Vía madrileña que ya está en su última temporada. El público, entre risas y llantos, podrá descubrir quién es el verdadero padre de la joven Sophie, tras las aventuras amorosas de su madre Donna. Todo ello con éxitos del grupo ABBA en riguroso directo, como The winner takes it all o Dancing queen.

Más información Dónde: Teatro Rialto (Calle Gran Vía, 54)

Cuándo: Hasta el domingo, 15 de junio

Horarios: De martes a jueves a las 20.00 horas. Viernes y sábados a las 17.00 y a las 21.00 horas. Domingos a las 16.30 horas

Precios: Entradas desde los 23 euros

Por tiempo indefinido Una ruta por el Madrid de Concha Velasco

Vallisoletana de nacimiento, pero madrileña de adopción. Concha Velasco se subió a los escenarios a una muy temprana edad, destacando como actriz, presentadora de televisión y cantante. La intérprete de «Mamá, quiero ser artista» ha conseguido que Madrid le rinda homenaje con una ruta por veinte lugares en los que ella rodó algunos de sus éxitos más destacados, e incluso algunos de sus preferidos. La artista nos dejó en diciembre de 2023 y su capilla ardiente se instaló en el Teatro La Latina, por donde pasaron miles de personas para darle un último adiós.

Más información Dónde: Varias localizaciones (Plaza de España, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Real Monasterio de la Encarnación, Antiguos Estudios Cinearte, Plaza de la Paja, Museo Chicote, Plaza de Chueca, Iglesia de Santa Bárbara, Parque de El Retiro, Iglesia de San Jerónimo, Hotel Ritz, Museo del Ferrocarril, Palacio de los Deportes, Santiago Bernabéu, Parque de Atracciones, Hipódromo de la Zarzuela, Puerta de Toledo y varios teatros)

Cuándo: Por tiempo indefinido

Horarios: Sin horario definido

Precios: Acceso libre y gratuito

Puedes consultar aquí el folleto detallado

Por tiempo indefinido Olvídate de las penas en el Museo de la Felicidad

¿Alguna vez has experimentado a qué huele y a qué sabe la felicidad? A través de un recorrido de 600 metros cuadrados, el visitante podrá probar una máquina que da abrazos, una sala de la que no podrá salir hasta que esté riendo a carcajadas y un tobogán con un aterrizaje muy particular. Además, en el museo se pueden aprender grandes historias, casi moralejas, gracias a sus salas temáticas, y en las que el público podrá llegar a descubrir, entre otras cosas, que el dinero no otorga tan preciada emoción.

Más información Dónde: Ronda de Valencia, 8

Cuándo: Por tiempo indefinido

Horarios: De lunes a jueves de 11.00 a 14.30 horas y de 16.30 a 21.00 horas. Viernes y fines de semana de 10.30 a 22.00 horas

Precios: Entrada general a 15 euros

Por tiempo indefinido Una visita al Paseo de la Fama de Madrid

No hace falta irse hasta Hollywood para ver brillar a grandes estrellas: en Madrid tenemos una calle repleta de condecoraciones a artistas del cine español, en pleno barrio de Arguelles. Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Imperio Argentina, Antonio Banderas o Penélope Cruz son algunos de los famosos que pueden sentirse orgullosos de tener un pequeño espacio dedicado en pleno centro capitalino. Sin duda, una visita idónea para después irse a comer un buen bocadillo de calamares o incluso unos buenos callos.

Más información Dónde: Calle Martín de los Heros

Cuándo: Por tiempo indefinido

Horarios: Sin horario definido

Precios: Acceso libre y gratuito

Hasta aquí los planes que ABC te ofrece para este fin de semana.