Los test masivos de antígenos a jóvenes comenzarán este martes en la Comunidad de Madrid Se realizarán desde la semana próxima en siete puntos de universidades y podrán realizarlos quienes tengan de 18 a 29 años, sean o no estudiantes

Todos los jóvenes -no sólo los estudiantes universitarios- de entre 18 y 29 años están llamados a realizarse test de antígenos para frenar los contagios del Covid. La medida se anunció antes del inicio de las vacaciones navideñas, y ahora que muchos de estos jóvenes vuelven de sus lugares de origen para reincorporarse a las clases, se concreta: las pruebas se realizarán con cita previa, desde el próximo martes y durante tres semanas, en siete puntos de la región.

Concretamente, las pruebas comenzarán el próximo martes, y se dirigen a jóvenes que no tengan síntomas. Habrá que pedir previamente cita en la página web de la Comunidad de Madrid. Hay siete localizaciones donde realizarse los test: en los campus de la Autónoma, Carlos III, Alcalá de Henares, Complutense, Politécnica, y en dos recintos de la Rey Juan Carlos. Los test se realizarán de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde: de 9 a 14 horas o de 16 a 21.

Los jóvenes en esta franja de edad son los que concentran una mayor incidencia de la enfermedad: un 22 por ciento de los casos que se registran están en esta horquilla de edad.

Pueden realizarse estas pruebas todos los jóvenes de entre 18 y 29 años, aunque no estén matriculados en la universidad o no cursen estudios: la única condición, además de la edad, es no tener síntomas. Al solicitar la cita previa pueden optar por el lugar y el día en que quieren hacerse el test, al que deberán acudir con DNI o pasaporte. La confirmación de la cita la recibirá en el número de móvil o correo electrónico en que consigne la petición.

Puntos concretos

Los puntos concretos donde se realizarán las pruebas se darán a conocer en el momento de solicitar la cita previa. En principio, y a falta de cerrar los últimos flecos, está previsto que se comience la realización de test en la Universidad Autónoma y en la Carlos III. A estos centros universitarios se irán añadiendo los siguientes días el resto: la Universidad Complutense, la de Alcalá de Henares, la Rey Juan Carlos y la Politécnica.

Los test de antígenos son pruebas rápidas que ofrecen resultados en un tiempo de 15 a 20 minutos desde la toma de la muestra, lo que permite al usuario saber en muy poco tiempo si es susceptible de contagiar. . El programa de la Dirección General de Salud Pública se llama «Por tí, por mí y por los tuyos».

Esta medida, que fue anunciada por las autoridades sanitarias madrileñas en noviembre, antes de que comenzaran las vacaciones escolares navideñas, se pone en marcha ahora que el grueso de los estudiantes están a punto de volver de sus domicilios de origen al lugar de residencia en Madrid, donde cursan estudios.

En la Comunidad de Madrid estudian decenas de miles de alumnos procedentes de otros puntos de la geografía nacional. El pasado curso, se calculaban en 81.000 los universitarios de fuera de Madrid que estudiaban aquí, y en torno a 50.000 los extranjeros que realizaban sus estudios o estaban de Erasmus en la región madrileña, de acuerdo con los datos del Madrid Student Welcome Day, un acto de bienvenida que organiza Turismo del Ayuntamiento de Madrid.

