Salvaje ataque con explosivos a una sucursal bancaria en Leganés Los delincuentes huyeron en un BMW robado y se llevaron el cajero automático

La Policía Nacional anda tras la pista de una experta banda que asaltó, de manera muy violenta, una sucursal bancaria de Leganés, la madrugada de ayer.

Fuentes del caso indicaron a ABC que el suceso se produjo sobre las 4.30 horas. En ese momento, irrumpieron de manera rápida varios delincuentes, entre cuatro o cinco, que, con el rostro tapado, utilizaron material explosivo para detonar el cajero automático. Lo hicieron a bordo de un BMW que, según nuestros informantes, figuraba como sustraído apenas unas horas antes de cometer el golpe.

El estruendo despertó a buena parte de los vecinos del barrio, que se creyeron que estaba ocurriendo algo peor. No dudaron en gritarles y lanzarles todo tipo de reproches, antes de que el clan huyera a toda velocidad en el mismo vehículo de lujo. Se llevaron consigo el cajero automático, arrancado de cuajo, y además reventaron la puerta principal de la entidad bancaria siniestrada.

Hechos similares

La sucursal es del Santander y se encuentra en la calle del Alcalde Pedro González, número 18, en la zona de Arroyo Culebro. No ha trascendido aún el dinero del botín obtenido por estos delincuentes.

Esta práctica del robo de bancos por el método del explosivo no es muy común, aunque sí se han producido algunos casos a manos de bandas que, si no son las mismas, sí tienen lazos entre sí. Hace ahora precisamente un año, la Policía Nacional arrestó «in fraganti» a dos individuos que se dedicaban a ello. En ese caso, dieron, al menos, tres golpes similares. Uno en un cajero de Arturo Soria, aunque utilizaron dos vehículos, y no uno, como en el caso de ayer.

De hecho, cambiaban de coche frecuentemente, controlaban todos los sistemas y rondas de vigilancia e incluso la frecuencia de paso de los semáforos.

En un asalto similar en la calle de Helsinki, en el barrio de Las Rosas (San Blas-Canillejas), se llevaron 40.000 euros, también en 2017.