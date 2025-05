Restricciones Madrid, en directo: hoy se anuncian las nuevas zonas básicas de salud confinadas

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, actualizan la información sobre la situación epidemiológica y asistencial en la región por coronavirus.

Antonio Zapatero: «Creo que es de máxima urgencia que el Ministerio se decida sobre qué hacer en la puesta de la segunda dosis de AstraZeneca, no hay ningún argumento técnico ni científico que avale la decisión del Ministerio. Los cambios de criterio solo provocan incertidumbre y retrasan el proceso de vacunación»

Antonio Zapatero: «Si esta respuesta no llega, pondremos la segunda dosis de AstraZeneca para que tengan la pauta completa»

Antonio Zapatero: «Creo que no es recomendable que se produzcan aglomeraciones de personas ni por razones deportivas ni de otro tipo».

La Comunidad de Madrid mantiene las restricciones en 11 zonas de salud básica (ZBS), aunque no incorpora ninguna nueva. La tendencia decreciente de la curva ha motivado, con una bajada en la cifra de contagios del 21% respecto a la semana anterior y un 36% a 14 días, ha motivado esta decisión, avalada además por la reducción del número de pacientes ingresados. El Gobierno regional levanta las limitaciones de movilidad en Vicente Muzas (Hortaleza) y Ghandi (Ciudad Lineal), en Madrid capital y Las Rozas en Las Rozas.

Así, ha vuelto a pedir al Ministerio que decida ya qué hacer con la aplicación de estas segundas dosis, porque "si esa respuesta no llega" la aplicarán a los primeros que recibieron la primera y voluntariamente si así lo desean.

"Pedimos máxima urgencia al Ministerio para que decida qué hacer sobre la puesta en marcha de la segunda dosis. No podemos esperar más porque no hay argumento técnico . Es una vacuna segura para poder administrarla sin límite de edad y los cambios de criterio del Ministerio provocan incertidumbre ", ha lanzado Zapatero en rueda de prensa sobre la situación epidemiológica de la región.

