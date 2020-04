Las pymes piden suspender pagos y mejorar la liquidez para poder afrontar la recuperación tras el coronavirus Una veintena de asociaciones de ocio, comercio, hostelería y transportes reclaman quitas en los alquileres, los suministros y las tasas municipales

El tejido de pequeñas y medianas empresas (pymes) supone una de las fuentes de riqueza y empleo más importantes para la Comunidad de Madrid. No es solo su aporte esencial a la economía donde radica su importancia, sino en el valioso factor humano con el que contribuyen a hacer sociedad en cada uno de los barrios. Panaderías, bares, tiendas de comestibles, tintorerías, ferreterías, librerías y un sinfín de negocios que facilitan un día a día que ahora ha quedado parado por el coronavirus. Muchos de sus protagonistas –aquellos cuyas actividades no han sido consideradas esenciales por el Gobierno– llevan sin poder levantar el cierre desde que se decretó el estado de alarma. Preocupados en primer lugar por ver resuelta la crisis sanitaria, en sus espaldas pesa la incertidumbre de saber si resistirán.

Conscientes de la difícil situación que les espera una vez que se levanten las restricciones, una veintena de asociaciones de pequeñas y medianas empresas de Madrid lanzaron ayer un comunicado conjunto para reclamar más ayudas. Entre sus principales peticiones está la suspensión de los alquileres, los suministros y descuentos en las tasas municipales. No obstante, los asociados que suscriben ese manifiesto muestran su apoyo a las medidas ya planteadas y piden «remar todos a una». «Apoyan todas las medidas de carácter sanitario que sirvan para combatir una emergencia sin precedentes», explicaron en la nota remitida ayer. Pero, al mismo tiempo, reclaman el «rigor necesario que permita la concreción definitiva de las medidas adoptadas».

Decálogo de reclamaciones

A modo de decálogo, las pymes han expresado sus principales inquietudes y reclamaciones tanto para ahora como para el primer día que reinicien su actividad. La primera de ellas es que se suspendan y anulen, en lugar de aplazarlas, las cuotas de autónomo. «Teniendo en cuenta que no están desarrollando ninguna actividad actualmente no pueden pagar las tasas correspondientes», defienden. Sobre la tramitación de los ERTE, aseguran que «hay que pedir a la administración que tenga la capacidad y los recursos para la tramitación y comunicación efectiva de todos ellos aplicando el silencio administrativo». En este sentido, aseguran que es «absolutamente inviable garantizar el mantenimiento de todas las plantillas durante la recuperación». Por ello, piden que las empresas «no estén obligadas a devolver todo el dinero asociado a la tramitación de los ERTE».

Para aquellas empresas –que definen como «heroicas»– que mantienen los puestos de trabajo sin recurrir a la tramitación de estos expedientes, quieren que se suspenda la cuota de la «Seguridad Social empresarial». «Estamos ante un reto impredecible en el que queremos no destruir empleo. Si nos desangramos ahora no podremos afrontar luego la reapertura. Sería catastrófico. Necesitamos garantías y seguridad jurídica», explica a ABC Pascual Medel, de la Asociación de Comerciantes del Barrio de Las Letras.

Para «potenciar y garantizar» la liquidez creen, asimismo, necesario eliminar temporalmente las retenciones a cuenta del IRPF, tanto de los trabajadores como de los autónomos, anular el pago a cuenta del Impuesto de Sociedades durante el periodo de abril a junio de 2020 y «agilizar y automatizar» el proceso de devolución de las declaraciones del IVA que salen a devolver. También piden ampliar el plazo de presentación de esas declaraciones por el colapso que sufren las gestorías estos días.

«Para el pago de los alquileres resulta necesario abordar una quita por los meses en los que la economía se encuentra en suspenso y sin actividad, y establecer un pago fraccionado durante un periodo de mínimo de 6 meses tras la salida la crisis sanitaria», añaden. En cuanto a las hipotecas, piden igualmente una moratoria.

Sobre la financiación anunciada por el Gobierno a través del ICO, aseguran que es necesario que tengan un interés al 0%. «No creemos que vayan a llegar para todos. Las ayudas que ofreció la Comunidad se agotaron en tres días. El daño económico que se genere tenemos que compartirlo entre todos. Si esto se alarga en el tiempo, no sé si vamos a poder sobrevivir», explica Antonio Villaverde, presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos. Respecto a los productos turísticos y la actividad cultural, aseguran que «es imprescindible flexibilizar la regulación del mercado, incorporando la figura de los bonos/vouchers» para evitar la quiebra. «La gente no va a viajar, a salir de fiesta o a comer hasta que no tengan una garantía de que no se van a contagiar», opina Dionisio Lara, presidente de la Asociación Noche Madrid, que representa a locales de ocio y restauración. «Nos tenemos que poner en lo peor. Nos estamos jugando todo», dice.