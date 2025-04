Ayuso denuncia «un mitin prohibido de Sánchez» en un barrio confinado por el Covid

Desde el entorno del Partido Popular han afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participe hoy en un acto electoral en un barrio confinado por la Comunidad de Madrid por su alta incidencia de contagios por coronavirus.

Denuncian que el mitin llevado a cabo en el polideportivo Juan de la Cierva, en Getafe, «es ilegal», al ubicarse en la zona básica de salud de Las Margaritas, afectada por estas restricciones. Concretamente, los barrios en esta situación tienen prohibida la entrada y salida de personas ajenas a él (en el primer caso) y de su vecinos (en el otro), salvo por cuestiones excepcionales y acreditadas, como acudir al puesto de trabajo o ir a una cita médica , entre otros.

El mapa de la zona básica de Las Margaritas señala que el polideportivo e encuentra dentro del área confinada ABC/GOOGLEMAPS

La propia presidenta madrileña y candidata popular a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado : «No nos pensamos que estamos por encima del bien y del mal como ha demostrado el presidente del Gobierno, que no ha tenido otro lugar mejor que elegir para hacer hoy su mitin contra la Comunidad que en una zona confinada de la misma».

Fuentes del PSOE explican a ABC que «la instalación tiene su domicilio en una zona no confinanda, en la avenida de Juan de Borbón» . «La instalación está en pleno funcionamiento, con actividades de escuelas y clubes deportivos de cualquier zona de Getefe y de la Comunidad de Madrid. Sus actividades deportivas están celebrándose con toda normalidad», añaden los mismos informantes de la campaña de Ángel Gabilondo. Además, afirman que cuentan con la autorización del Ayuntamiento getafense .

Preguntada al respecto, la alcaldesa, la socialista Sara Hernández, ha respondido: «Es un intento del Partido Popular, en un momento de la campaña en el que no les va bien, de torpedear las propuestas socialistas. Como alcaldesa de Getafe, digo, alto y claro, que esta instalación no está confinada. El acceso a esta instalación no está en ninguna zona confinada. Es el epicentro de toda la actividad deportiva del municipio, que se viene desarrollando con total normalidad».

Cuando se le insiste en si el acceso no está en zona confinada pero el polideportivo sí se encuentra dentro de esa área restringida, Hernández responde: « Le digo al Partido Popular que no se entera, que no conoce Getafe y le preguntaría si lo que quiere es prohibir la práctica deportiva en nuestro municipio , que lo digan así, y en base a eso tomaremos las consecuencias oportunas. Pero repito que esta instalación está en pleno uso para todos los getafenses y para todos los madrileños, también puede venir Isabel Díaz Ayuso».

Los populares destacan que, por contra, ellos tenían previsto hoy un mitin en Majadahonda , en una zona que también está restringida y que, por ello, han decidido trasladarlo a otro lugar.

En el acto electoral del PSOE, además de Sánchez, han participado el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo , y el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska . También se encontraban el secretario de Estado de Deportes, José Manuel Franco (y exdelegado del Gobierno y líder del PSOE-M), y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra .