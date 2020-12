Vía libre del juez para continuar con la reforma de las Torres Colón Los tribunales dan la razón al Ayuntamiento y a la propietaria del inmueble al rechazar parar las obras para retirar el icónico «enchufe» y la «piel» naranja del rascacielos

Marta R. Domingo SEGUIR Madrid Actualizado: 17/12/2020 18:41h

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Madrid ha dado vía libre para continuar con la reforma en las Torres de Colón. En un auto fechado este miércoles al que tuvo acceso ABC, el juez rechaza la petición de medidas cautelares de la Asociación para la Protección de «Torres de Colón» de Madrid y autoriza a la propietaria del inmueble a continuar con el desmontaje del icónico «enchufe» y la «piel» naranja del edificio.

Como avanzó este diario, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el pasado junio de forma inicial la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para poder incluir este singular complejo, el primer ejemplo de «arquitectura suspendida» de la ciudad, en el Catálogo General de Edificios Protegidos municipal. De esta manera, el Consistorio blindará las partes clave del interior del bloque, pero eso no impedirá que se ejecute la rehabilitación propuesta por Vidal.

Este cambio, no obstante, se ha encontrado con las alegaciones de Carlos Lamela y de otras entidades como Madrid Ciudadanía y Patrimonio o Ecologistas en Acción, que consideran insuficiente ese blindaje. Sin embargo, después de casi tres años en revisión tanto por parte de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y la Comisión Local de Patrimonio Histórico, se estableció el nivel de protección que indicó la Comunidad, que descartó declararlo Bien de Interés Cultural ni Bien de Interés Patrimonial.

Este ha sido, precisamente, uno de los argumentos esgrimidos por el juez, que considera que no se altera ninguno de los elementos que se van a proteger. «En una lectura en conjunto de todos y cada uno de los dictámenes periciales que se aportan, y de forma especial los dictámenes aportados por la actora, no puede concluirse en modo alguno que las misma supongan una alteración de los elementos que pudieran ser en futuro objeto de protección en caso de que se incluyan en el catálogo de bienes y espacios protegidos de Madrid con el grado de protección Parcial», indica el escrito.

Al no dañarse ningún elemento estructural el juez considera que el Ayuntamiento no tenía más opción que permitir la licencia, ya que estos trámites son actos reglados que no permiten decisiones discrecionales. «La licencia examinada de naturaleza rigurosamente reglada, constituye un acto debido en cuanto que necesariamente “debe” otorgarse o denegarse según que la actuación pretendida se adapte o no a la ordenación aplicable», sostiene el juez.