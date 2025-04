El Ayuntamiento de Madrid blinda la estructura de las Torres Colón, pero se podrá cambiar la fachada

Aspecto que tendrán las torres tras la reforma ABC

Polémica entre arquitectos por la rehabilitación

El proyecto de rehabilitación de las Torres de Colón, que es compatible con el grado de protección ahora otorgado, enfrenta a los herederos del arquitecto original, Antonio Lamela, con el responsable del actual proyecto, Luis Vidal , que, curiosamente, dio sus primeros pasos en la arquitectura con el equipo del autor de las Torres. Su hijo, Carlos Lamela , también arquitecto, denunció tras la presentación del plan que el proyecto presentado deja las torres «pervertidas y desfiguradas».

Considera que la reforma planteada «no respeta en ningún momento la protección de la estructura» y que «los nuevos volúmenes añadidos anulan la esbeltez, ligereza de su arquitectura suspendida, respondiendo a una arquitectura apoyada convencional». Incluso, con el afán de defender el legado de su progenitor, Lamela llegó a amenazar con emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Madrid. Aunque, según indicaron a ABC fuentes municipales, todavía no consta dicha demanda. No obstante, el proceso aún no ha terminado. Tras la luz verde inicial se inician ahora dos meses de información pública. Después, tendrá que ser ratificado en la comisión y en el pleno para su aprobación final.