Isabel Díaz Ayuso asegura que «nadie ha muerto» por la contaminación en Madrid «La contaminación no nos gusta a nadie y la tenemos que atajar poco a poco pero Madrid está haciendo las cosas bien en ese sentido», ha declarado la presidenta de la comunidad

S. L. Madrid Actualizado: 01/01/2020 18:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha declarado que «nadie ha muerto» por la contaminación en Madrid. Lo ha hecho en una entrevista con Cadena Ser en la que ha señalado que «no quiere que se genere una alarma de salud pública porque no la hay».

Ayuso ha asegurado que la coordinación entre el gobierno municipal y el regional en cuanto al medio ambiente es «absoluta» y que en 2020, Madrid 360 dejará en un segundo plano a Madrid Central. En este sentido, la presidenta de la comunidad ha destacado la importancia de que aumenten las peatonalizaciones y los servicios de transporte público.

No obstante, ha querido dejar claro que en que «no se va a morir la gente, tal y como se expone muchas veces. No es real. La contaminación no nos gusta a nadie y la tenemos que atajar poco a poco pero Madrid está haciendo las cosas bien en ese sentido».

No obstante, según un informe de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) presentado en junio de 2019, la contaminación del aire causa 10.000 muertes al año en España, una cifra que supera a la mortalidad por accidentes de tráfico, que alcanza los 1.700 fallecimientos anuales.

En concreto, entre los contaminantes ambientales más perjudiciales figuran los óxidos de nitrógeno (NO2), que son los que más muertes provocan en España (en torno a 6.000 al año), seguidos de las partículas en suspensión (2.600 muertes anuales) y el ozono troposférico (más de 500), y otros como el dióxido de azufre, el monóxido de carbono o el plomo.

El presidente de la Separ, el doctor Carlos A. Jiménez, aseguró entoncesque «estos datos demuestran debemos insistir en que las autoridades competentes aprueben medidas para mejorar la calidad del aire».