El gran cambio de opinión de Manuela Carmena La alcaldesa aseguró hace cuatro años que un mandato sería suficiente. Ahora, quiere culminar el proceso que empezó con Ahora Madrid

Marta R. Domingo

Cuando Manuela Carmena llegó a Cibeles tenía claro que no repetiría un segundo mandato. La política era para ella un «servicio público temporal». No estaría más de cuatro años. Un «no» rotundo era siempre su respuesta. Sin embargo, el año pasado su negativa categórica se tornaba en silencios. «No quiero responder. Es una cortina que obstaculiza todo lo demás», respondía en una entrevista a este diario en julio de 2017. Durante estos últimos meses, la regidora reconocía sus dudas en torno a su futuro. Quería culminar los proyectos que empezó consciente de que cuatro años no son suficientes. Para no alargar más el enigma, marcó septiembre en el calendario como el «mes clave» para anunciar su decisión definitiva. Ahora que ya sabe cuáles son sus compañeros de viaje, prefiere continuar.