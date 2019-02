Detenido el hombre que agredió a su pareja en el Metro de Ópera el día de San Valentín Una testigo denunció lo ocurrido por redes sociales, después de que la Policía le dijese que no podía presentar querella por falta de datos

S. L. @abc_madrid MADRID Actualizado: 21/02/2019 17:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El día de San Valentín no terminó como esperaba una pareja de Metro que volvía a su casa tras celebrar la velada. En la estación de Ópera los chicos vieron cómo un joven empujaba y agarraba del cuello a su pareja, en el andén de enfrente, tras una acalorada discusión. La chica intentó denunciarlo en una comisaría, pero le dijeron que no era posible ante la falta de datos. Tan solo apuntaron su declaración para que constase que había un testigo si la víctima, que se fue con su agresor, decidía denunciar. Indignada y frustrada, escribió en redes sociales lo que había pasado.

La Policía Nacional lo ha detenido hoy, tras visualizar las cámaras de seguridad de la estación. Según fuentes policiales, el arrestado es un ecuatoriano de 23 años con antecedentes pormaltrato, agresión sexual y atentado contra la autoridad. Agentes de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte continuarion con la investigación hasta identificar y detener al presunto responsable.

Los hechos ocurrieron la noche del 14 al 15 del presente mes cuando una pareja se encontraba en la estación de Metro de Ópera inmersa en una disputa que finalizó con una agresión por parte del varón.

Una vez que los agentes de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte recibieron las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, continuaron con la investigación que les permitió la identificación y detención de este individuo en la mañana del día de hoy. Aunque la víctima descartó en un primer momento interponer denuncia contra su pareja, se espera que declare en las próximas horas.

El presunto agresor, tras ser detenido

Una usuaria de redes sociales denunció por Twitter lo ocurrido, indignada por no poder presentar la querella correspondiente ante la Policía. La joven relató cómo en el andén de enfrente vio al joven empujar y agarrar por el cuello a su novia, que portaba un ramo de flores en una bolsa. La testigo y su pareja corrieron hasta dónde estaban para ayudar a la joven, mientras avisaban a un vigilante de seguridad. Pero la agredida no quiso denunciar y se fue con su pareja. «¿Yo le he pegado? No he hecho nada, es un juego», dijo el presunto agresor en varias ocasiones. «Está un poco borracho, no pasa nada», justificó ella, antes de marcharse con el ahora detenido.