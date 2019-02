El desgarrador relato de una agresión machista: «Estaba en el Metro y no me dejaron denunciarlo» La joven presenció cómo un hombre agarraba del cuello a su pareja sin que la Policía y los vigilantes de seguridad le permitiesen poner una querella

S. L.

@abc_madrid MADRID Actualizado: 19/02/2019 01:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El buen uso de las redes sociales a veces sirve para dejar constancia de una injusticia o denunciar un hecho que debería tener cabida en una comisaría. Esto es lo que hizo la twittera Mar Baena tras presenciar una «agresión machista» en la línea 2 de Metro de Madrid. La joven volvía a casa con su novio cuando decidieron esperar el suburbano en la estación de Ópera. No imaginaba que minutos después se dirigiría a una sede policial a denunciar la violencia de la que fue testigo y que la respuesta de los agentes sería: «Si no tienes datos, no puedes denunciar».

El relato de Mar comienza en el andén de la línea roja, en dirección Cuatro Caminos. Enfrente una pareja discutía. «Por si iba a más» Mar y su chico comenzaron a prestar atención. Fue entonces cuando el hombre «pegó varios empujones» a la víctima, mientras trabajadores de seguridad que estaban cerca parecía que no veían lo que estaba ocurriendo a escasos metros. El presunto agresor continuó con la violencia y cogió a su novia del cuello.

Ahora que ya estoy más calmada, me gustaría contar la agresión machista que vi ayer en @metro_madrid y cómo actuó la seguridad del metro y la @policia. Abro hilo. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Anoche volvía a casa con mi novio. Estábamos en Ópera, L2, dirección Cuatro Caminos, cuando vi en el andén de enfrente que una pareja discutía. El chico parecía bastante enfadado y hacía aspavientos con las manos, lo que llamo mi atención y me quedé atenta por si iba a más. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

En cuestión de segundos este chico fue a más y le pegó varios empujones a la que sería su pareja. Yo desde el andén de enfrente vi que al lado de ellos se encontraba un seguridad de @metro_madrid por lo que mi reacción fue gritarle indicándole con la mano que fuese hacía ellos. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

En cuestión de segundos este chico fue a más y le pegó varios empujones a la que sería su pareja. Yo desde el andén de enfrente vi que al lado de ellos se encontraba un seguridad de @metro_madrid por lo que mi reacción fue gritarle indicándole con la mano que fuese hacía ellos. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Tras varios gritos de auxilio propiciados desde el otro lado del andén, el trabajador del suburbano se acercó a la pareja y el chico lo único que hizo fue desaires «chulescos». Mar y su novio cruzaron al otro lado para explicar lo sucedido. La chica estaba llorando y el «agresor» calmado, «seguro de sí mismo». Le piden a la chica que se calme, que ellos actuarán como testigos de todo lo que han visto. Eso solo desata la furia del presunto agresor: «¿Yo le he pegado? ¡Yo no he hecho nada! Es un juego», califica el hombre el supuesto agarrón del cuello y los empujones.

El de seguridad estaba hablando con un hombre indicándole alguna dirección por lo que no me hizo el más mínimo caso. Mientras, la pareja seguía discutiendo y en una de las muestras de ira del chico, cogió a la que fuese su pareja del cuello. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Yo volví a gritar al de seguridad y en ese momento llegó el metro lo que me impedía ver qué seguía pasando en el otro andén. El de seguridad se acercó a la pareja y el chico (que a partir de ahora lo llamaré agresor) me hizo un gesto chulesco desde el otro andén. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Corriendo fui yo, junto con mi novio, a cruzar hacia el otro lado del andén para ir junto a ellos y explicarle al de seguridad lo ocurrido.

Al llegar, la chica estaba llorando y el agresor parecía calmado, seguro de sí mismo, y con actitud chulesca. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Antes de nada, le pregunto a la chica si se encontraba bien y que no llorase porque nosotros habíamos visto todo. El de seguridad me pide que le explique lo que he visto. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Le explicamos lo que hemos visto. Mientras, la chica continúa llorando y el agresor solo se reía y me decía “¿Yo le he pegado? Yo no le he hecho nada! Es un juego”

Mi novio pide al de seguridad que llame a la policía. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

A pesar de lo ocurrido, la víctima no quiere denunciar y justifica la violencia de su pareja: «Está un poco borracho». Mar intentó convencer a la mujer y llamar a la Policía, pero el novio se desesperó: «Que venga la Policía, ¡que venga! Yo no he hecho nada», dijo él. «¿Pero tú eres tonto? Con los antecedentes que tienes...», contestó ella. Decidió marcharse con él, aunque la Policía estaba en camino.

El de seguridad con el walkie se pone en contacto con su superior para contarle lo ocurrido (todo con mucha calma) y le dice que nosotros le estamos pidiendo que venga la policia. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

El agresor sigue negando lo ocurrido y sigue con actitud chulesca, saca el móvil y parece que llama a un amigo. Le dice algo así como “vente para Opera porque aquí se va a liar”. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Aprovecho para hablar un poco con la chica y le pregunto si quiere denunciar. Le prometí que iba a estar a salvo y que la acompañaríamos a poner la denuncia. Yo era testigo de todo y había una cámara del metro que había grabado todo. Teníamos pruebas!!! — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

La chica no hablaba mucho. Solo decía que no pasaba nada, que él estaba un poco borracho y por eso estaba así pero que no pasa nada. Iban a coger un taxi y se volvían para casa. Yo le pedí que no se fuese con él. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

De repente vi que la chica llevaba un par de rosas en una bolsa. Supose que se las había regalado él por San Vantentín así que la mire a los ojos y le dije. Esto no sirve de nada si después te trata así. Por favor, espera a que venga la policia y pon una denuncia. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

En este momento el de seguridad, que solo hacía hablar por el walkie con no sé quién sin hacer nada, se acercó a la chica y le pregunto “Bueno, vas a querer poner denuncia? Porque sino le digo a la policia que no venga” — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

El agresor viendo que convencía a la chica para denunciar comenzó a gritar diciendo “Que venga la policia, que venga! Yo no he hecho nada” Esta vez, la chica se fue para él e intentó que dejase de gritar. Le dijo algo así como “tú eres tonto? Con los antecedentes que tienes?” — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

En todo momento la chica se negaba a querer poner denuncia. Ella no negaba lo ocurrido pero le echaba la culpa de lo ocurrido a que él iba borracho. “No pasa nada de verdad” solo decía. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

El agresor comenzó a gritar “yo me voy a mi casa. Te pones de su lado y te quedas aquí o te vienes conmigo” entre medias me pareció que nos insultaba así que le dije que se relajase que yo no le iba a consentir ni media. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

El novio de Mar convenció al de seguridad que fuese tras ellos, pero no les dio alcance. Esperaron a que la Policía llegase, pero los agentes nunca lo hicieron. Mar se armó de valor e, impotente, salió a la calle dispuesta a poner una denuncia con los datos que tenía: descripción del hombre, de lo ocurrido y cámara de seguridad que ha captado las imágenes.

La chica continuaba convenciéndole de que se relajase y durante esa pequeña discusión entre ellos acabaron yéndose dirección L5. Mi novio le pidió al de seguridad que se fuese tras ellos. Yo mientras subí a la entrada del metro esperando ver a la Policia para indicarles. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Allí no había ninguna policía y el de seguridad apareció 3min más tarde diciéndonos que habían desaparecido. ¿Cómo puede desaparecer una pareja que vimos que iban en sentido L5? — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Yo llena de furia le digo al de seguridad que quiero esperar a que venga la policia para poner yo la denuncia. Mi novio le pide que le diga qué cámara es la que ha grabado la agresión para que la policia pueda ver el vídeo. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

El de seguridad sigue hablando con su supervisor. Cámara 28 me dice. Y a continuación me dice que la policia no viene. Que ya para qué va a venir si la pareja se ha ido. Yo insisto en que quiero que venga la policia para contar lo ocurrido y poner denuncia. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Yo estaba muy nerviosa, me sentía impotente. El de seguridad me pone al teléfono con su superior y éste me explica que ellos no pueden hacer nada y la policia, si la pareja se ha marchado, tampoco puede hacer nada. Tendría que ir a la comisaría más cercana a contar lo ocurrido. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

En ese momento me pongo a llorar llena de impotencia y le pido a mi novio salir de metro en búsqueda de una comisaría. En mi conciencia no iba a quedar el haber visto esa agresión y quedarme de brazos cruzados. ¿Como iba a meterme en la cama sin más? — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

«Me pongo a llorar llena de impotencia. En mi conciencia no iba a quedar el haber visto esa agresión y quedarme de brazos cruzados», explica la joven en redes sociales. «¿Y si a esa chica le pasa algo esta noche y nadie ha hecho nada por evitarlo?».

La comisaría más cercana estaba en Leganitos. Así que nos fuimos andando hacía allí. Yo en el camino estaba llena de rabia y solo me salían lágrimas. Pensaba: ¿y si a esta chica le pasa algo esta noche y nadie ha hecho nada por evitarlo? — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

De camino a la comisaría vimos un coche de policía. Mi novio corrió hacia ellos y les explicamos lo que pasó. No se inmutaron, solo me preguntaron si tenia los datos del agresor y como no tenía datos me dijeron que no se podía hacer nada. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Literalmente me dijeron “Y para que te vas a llevar el disgusto tú por alguien que no quiere denunciar” a lo que yo contesté “lo que no puedo hacer es irme a mi casa después de ver cómo ese hombre pega a su novia en mi cara”. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Seguimos camino de la comisaría. Yo no sabía si podía hacer algo o no. Lo que no podía es irme a casa. Quería que quedara constancia en algún sitio. Y aunque no tuviese datos del agresor, sabía que había una cámara que había grabado todo. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Después de un largo paseo llegamos a la comisaría. Nada más llegar, y sin entrar si quiera al interior de la comisaría, un @policia nos pregunta a qué veníamos. Le dije que quería poner una denuncia de una agresión machista que había visto en el metro. El policía se ríe. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Me pregunta si tengo los datos del agresor y le digo que no, pero que la cámara del metro había grabado todo. Un compañero suyo me dice que si no tengo datos del agresor no puedo poner denuncia. En ese momento me vuelve la impotencia y vuelvo de nuevo a llorar. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Pero la respuesta obtenida por parte de la Policía no fue lo que esperaban. Los agentes no podían hacer nada. Tan solo tomar datos para que quedase contancia de que había un testigo si la víctima decidía denunciar. El relato en Twitter se viralizó en poco tiempo y cientos de usuarios compartieron la feroz crítica a la actuación de Metro y de la Policía y la impotencia de no poder denunciar un caso de violencia a pesar de no ser la víctima. El último mensaje de Mar es una pregunta: «Si en lugar de una agresión machista hubiera visto un asesinato, ¿tampoco pondría poner la denuncia?».

Lo que no puedo hacer es irme a mi casa después de ver lo que he visto. Les digo. El primer poli me dice, que es un buen acto de cuidadano, pero realmente no pueden hacer nada. El otro policía entra dentro a preguntar a su superior si puedo poner denuncia. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Éste sale con una libreta mínima (de las que usan los camareros para tomar nota) y un boli, y en la misma puerta me toman notan. Le digo la hora, el sitio, la cámara que grabó todo y mi nombre y nº de telf. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Me dice que realmente no puede hacer nada, que lo de tomar nota solo es por si la chica viene a denunciar, saber que hay un testigo. No firmo nada, obviamente. Y me voy. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Mientras volvía a casa le preguntaba a mi novio. Como sé que eso queda archivado? Y si esta chica va a otra comisaría a poner la denuncia? Esa hojita con los datos apuntados quién la tiene? Me siento gilipollas. De verdad sentía que nadie le daba la importancia que yo le daba. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Sabía que si no tenía los datos, no podía hacer gran cosa. Pero había cámaras en metro y además quería poner una denuncia cómo tal aún sin datos y todo el mundo se reía de mí. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Los del @metro_madrid no hicieron nada por evitar que ese chico se fuese. Los de la @policia se reían literalmente de mí porque no podía hacer nada. Y yo me volví a casa impotente y sin parar de pensar en qué pasaría esa noche con esa chica que se fue con su agresor. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Por redes sociales, Metro se hizo eco del tema y sí contestó. «Puedes confiar en que trataremos estos datos con toda seriedad».

Yo me pregunto, si en lugar de una agresión machista, hubiera visto un asesinato? Tampoco podría poner una denuncia porque no sé los datos del agresor? — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

No entendía nada. Y sigo sin entender nada, por lo que me gustaría que esto llegara a @metro_madrid y @policia para que me dijese, exactamente, qué debo hacer si me encuentro ante otra situación como esta. Gracias. — Mar Baena (@marbaenaruiz) 15 de febrero de 2019

Gracias por contarnos, lo hemos trasladado y puedes confiar en que trataremos estos datos con toda seriedad. — Metro de Madrid (@metro_madrid) 15 de febrero de 2019