Almeida replica al Gobierno: «Por supuesto se comunicó» la invitación a la toma de posesión de Ayuso

No hay acuerdo sobre si hubo o no invitación. La Delegación del Gobierno en Madrid, al día siguiente de que lo comunicara la Secretaría de Estado de Comunicación, reitera que ningún miembro del Ejecutivo central asistió a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso porque no recibieron el convite previo habitual en este tipo de ceremonias. Pero el portavoz nacional del PP y alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida , ha replicado que «por supuesto se comunicó al Gobierno».

Una sola invitación llegó a la delegada del Gobierno, Mercedes González , la única representante de la Moncloa que asistió, «quien, en ningún caso, tenía que invitar o convocar al Ejecutivo central», han informado este domingo desde la Delegación. Según el comunicado, se trata de un «gravísimo error» que la propia Comunidad de Madrid ha reconocido, ya que no se percataron de la «falta del ministro» de Política Territorial Miquel Iceta al repasar el envío de las invitaciones. Tanto la Comunidad de Madrid como Almeida han desmentido que así fuera: «Si no asistieron es porque no quisieron». «Lo único que prueba es que el PSOE y el presidente, Pedro Sánchez, no han aprendido nada de lo que pasó el 4-M, que no han digerido la derrota sin paliativos siendo el PSOE la tercera fuerza», ha lanzado el regidor.

El Ejecutivo central insiste en que se obviaron los canales habituales. «Resulta triste que hasta un acto protocolario sea usado para mentir y atacar al Gobierno de España y más aún cuando en este caso, tal y como nos ha reconocido el Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, fue un error en el listado de invitaciones », han trasladado. «No obstante, confiamos que, pese a ese error de protocolo y a hacer política de ese error para atacar al presidente del Gobierno, podamos establecer y reforzar unas relaciones de cooperación y colaboración entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid».

Por su parte, fuentes de Presidencia del Ejecutivo regional han afirmado a ABC que «han convertido un error de asuntos protocolarios en una discrepancia política». «Todo el mundo sabía cuándo era la toma de posesión, estaba invitada la delegada del Gobierno… se podría haber subsanado con una llamada », han zanjado.

Noticias relacionadas El PP cierra filas con Ayuso, que reitera el apoyo de Madrid al Rey