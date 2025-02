Críticas internas a Aguado por su papel en la crisis sanitaria: «Va por libre»

«En Ciudadanos hay muchos nervios. No se debería estar en peleas internas, es hora de remar todos juntos, y no de plantear pactos o políticas contrarias al liberalismo. Pero Ignacio Aguado anda descolocado por la situación». Esta evaluación, en apenas unas líneas, ... no solo la hacen desde filas populares. El problema para el vicepresidente regional es que, desde su propio grupo parlamentario, esbozan un diagnóstico similar. Y ambas parten convergen en el jarro de agua fría que ha supuesto la encuesta electoral publicada por ABC el pasado Dos de Mayo (y que tanto Aguado como su portavoz parlamentario, César Zafra, eludieron valorar públicamente). El trabajo de GAD3 arrojaba una debacle en la Comunidad de Madrid de los «naranjas», en sintonía con lo ocurrido el 10 de noviembre en las generales: pasaría de un 19,4% y 26 escaños en el hemiciclo de Vallecas a un 7,6% y 10 diputados.

«En el grupo parlamentario no se entiende que no haya gestionado bien el momento. Cuando Ayuso tuvo que encerrarse para pasar la cuarentena, al infectarse de coronavirus, en vez de aprovechar para prodigarse más en los medios y en la calle, se metió en su casa», se quejan en sus filas. Añaden que «no cuenta con su grupo» a la hora de la toma de decisiones. Por eso está «generando recelos» entre los suyos. «Se le cuestiona que no cuenta con sus diputados. Y Ciudadanos es un partido que, a nivel regional, no tiene una estructura bien armada, a diferencia del PP, y eso tenemos que reconocerlo. Va por libre pero para llegar arriba en política tienes que tener el partido bien engrasado. Es muy individualista en ese sentido. Y sus ataques a Ayuso son ya demasiados; se supone que es un solo gobierno», explica otra fuente, que, además, insiste en que su relación con Begoña Villacís «no es muy buena». «Y no es algo de ahora, es de mucho antes. Pero eso es más culpa de ella, que choca con mucha gente. Ahora que ve que Almeida le está comiendo la tostada, ella intenta buscar apoyos internos, cuando siempre ha ido de estrella», afirman en Cs.

Ayer, la propia presidenta regional respondía así a la pregunta de si Cs, su socio de Gobierno, pactará un Ejecutivo con los socialistas: «No lo sé. Yo sé que hablan mucho , pero también dicen que el lunes algunos de sus dirigentes decían que eso ahora mismo no lo contemplaban. No sé si querrán pactar o no con el PSOE».

«No es hora de oportunismo»

En el entorno de Aguado niegan la mayor. «Aquí nadie ha hablado de un pacto con el PSOE, sino de una mesa a tres para la reconstrucción después de la pandemia. Pero parece que el PSOE tiene pocas ganas de construir después del tuit de este fin de semana acusando a la Comunidad de Madrid. Parece que prefiere dinamitar puentes que construir», se defienden. Sobre la falta de oportunidad política del vicepresidente en plena pandemia afirman: «Él ha estado trabajando como portavoz del Gobierno y ella seguía siendo la presidenta. Cada uno sabe cuál es su papel. No es cuestión de oportunismo político, sino de salvar vidas». Niegan que exista una mala relación con la vicealcaldesa y enfatizan su diálogo con su grupo parlamentario: «Se reúne con ellos, la última vez, hace dos semanas, telemáticamente. Y con Zafra está constantemente en contacto».

Sobre el supuesto acercamiento de los naranjas con los socialistas, en el PP recelan porque «lo que se ha visto hasta el momento es que hay interés por pactar»: «Como lo que ha hecho Arrimadas en el Congreso, apoyando la prórroga del estado de alarma; o Luis Garicano diciendo que van a pactar los presupuestos con el PSOE. En Madrid, tanto Aguado como Zafra están hablando de sentarse con el PSOE para presupuestos o un pacto por el coronavirus». Pero prefieren no distraerse. «La presidenta está centrada en la gestión, en la parte sanitaria y en ser de nuevo la locomotora económica de España. Sobre las estrategias del resto de partidos ella está al margen», explican en el entorno de Ayuso.

Aún así, en el PP advierten: «Un acuerdo sería cambiar las reglas a mitad de partido . Tenemos un acuerdo de 155 medidas que se está cumpliendo. Los ejes son libertad, bajada de impuestos y recuperación de empleo. Si Cs quiere pactar con el PSOE, tendrán que explicárselo a los ciudadanos. Porque sería pactar con el desastre».