Carmena y Pepu cargan contra Almeida y Villacís por pactar y «blanquear» a Vox La exjuez ataca al PP por gobernar cuando «nunca ha tenido menos votos que hoy»

No estaba previsto que Manuela Carmena interviniese en el turno de palabra de Más Madrid, pero lo hizo. Se despachó con una aspereza a la que el Pleno que ella misma presidía hasta ayer no estaba acostumbrado. La ya exalcaldesa de Madrid alabó los pactos como parte de la salud democrática, pero cuestionó el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox y arremetió contra sus «malos» resultados electorales. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, que se estrenaba en el Pleno, también lanzó dardos al nuevo gobierno hasta el punto de que les acusó de «blanquear» el pacto de «las dos derechas con la extrema derecha».

Carmena tildó de «paradoja» que Más Madrid ganase «estrepitosamente las elecciones» pero que no vaya a gobernar por los pactos que, según su criterio, no correspondan con la situación sociológica de la ciudad. A su parecer, la situación hoy vivida en Cibeles «no es lo mismo que pasó hace cuatro años». «El PP ganó las elecciones por un voto pero cuatro años después, nunca ha tenido menos votos que hoy», arremetió, con cierto resquemor. «Cuidar la democracia es saber que no podemos seguir insultándonos, empleando manipulaciones de toda índole para llegar al poder», insistió, mirando a las bancadas de PP y Cs.

En un alegato feminista, la ex juez reprendió de forma indirecta a Vox que no creyesen en un «movimiento jamás fue violento». «Desgraciadamente hay quien no cree en el feminismo», lanzó arrancando los aplausos del candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, y otros diputados autonómicos de su formación.

Tras sacar pecho de los logros de su gobierno, pidió al PP que respetase la acción institucional de Ahora Madrid y no diese un «volantazo de capricho». Reclamó que el nuevo equipo cumpliese la máxima de gobernar «para todos» haciéndolo también para el medio millón de personas que apoyó a Más Madrid.

Los de la formación de Santiago Abascal también fueron el blanco de las críticas del cabeza de lista de los socialistas. Pepu acusó al PP y a Ciudadanos de «blanquear» a Vox y que los tres partidos hayan «bajado juntos de la mano el Paseo de la Castellana, de Colón a Cibeles» para que «el trío de Colón» gobierne.

«Las dos derechas se están dejando arrastrar a unas posiciones que son completamente incomprensibles al resto de Europa», censuró el socialista, que consideró que Madrid es «mucho más moderna y avanzada» que un Gobierno que, bajo su punto de vista, es «del pasado» y tiene «una visión retrógrada».

Tras repartir «piropos» a Vox, Pepu también guardó duras palabras para la formación naranja. «Creo que partidos como Ciudadanos no pueden repetir la palabra "regeneración" y la palabra "centro", estaría completamente fuera de la realidad», asestó el portavoz socialista, que tildó de «triste etapa» la que ayer comenzó tras la investidura de Martínez-Almeida.

Carmena, que dejará su acta como concejal de Más Madrid mañana, ayer se dio su último baño de masas a las puertas del palacio donde fue encumbrada hace cuatro años. Más Madrid deberá comunicar en los cinco primeros días hábiles desde la constitución de la nueva Corporación quién será el portavoz de su grupo municipal. Por lo que la semana que viene se despejará la incógnita sobre si será Rita Maestre, la hasta ahora portavoz del gobierno, o Marta Higueras, la ex teniente de alcalde, quien sucederá a Carmena.