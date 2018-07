Carmena promete asumir las reivindicaciones de los policías que ganaron el referéndum El Ayuntamiento presentará mañana una nueva propuesta, a las puertas del dispositivo de seguridad para el Orgullo Gay

Carlos Hidalgo

@carloshidalgo_ Seguir MADRID Actualizado: 03/07/2018 10:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ayuntamiento de Madrid intenta acercar posturas con los sindicatos más críticos después del fiasco que supuso para Carmena el resultado en el referéndum por la propuesta del nuevo convenio para la Policía Municipal. La presión por que el dispositivo de seguridad para el Orgullo Gay, que empieza oficialmente mañana, sea positivo es más que manifiesta en la Jefatura del Cuerpo. Sobre todo, después de la desastrosa cobertura del pasado fin de semana.

De este modo, en una reunión celebrada ayer entre representantes municipales y los cinco sindicatos, el Consistorio propuso presentar mañana una nueva propuesta que recogiera reclamaciones de CPPM y CSIT-UP, las dos centrales que ganaron el referéndum por el que el 85% de la plantilla dio su negativa a la plataforma apoyada por el Ayuntamiento y los otros tres sindicatos, UPM, UGT y CC.OO.

Desde CSIT-UP indican que «se ha requerido a la Administración que, como muestra de buena voluntad, quiten las jornadas adicionales y se respeten los descansos semanales, no obteniendo respuesta». El sindicato espera que la propuesta que mañana, sobre las diez, se le presentará «cumpla con lo manifestado, y que no sea una tomadura de pelo; de no ser así, nos veremos en la obligación de incrementar las medidas de conflicto». «Por otro lado, pedimos a los otros tres sindicatos, que no sigan vendiendo el preacuerdo como algo bueno», concluye.