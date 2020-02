El capitán a bordo del F-18 que escoltó al Air Canada: «Intercepté el avión en solo seis minutos» Roberto García Macías analiza en ABC cómo interceptó el vuelo AC837, que estuvo varias horas surcando los cielos de Madrid tras declarar una emergencia por tener una rueda y el motor izquierdo dañados

Álvaro G. Colmenero SEGUIR Actualizado: 06/02/2020 16:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pasar del completo anonimato a copar los titulares de la prensa debe ser, cuando menos, impactante. Es lo que le ha ocurrido a Roberto García Macías, capitán del Ala 12 del Ejército del Aire. El joven piloto madrileño –32 años– llegó unos minutos antes a trabajar para preparar los vuelos nocturnos que tenía programados. Pero, sin esperarlo, su superior, el coronel Jerónimo Domínguez, le dio la orden de despegar para evaluar los daños de un avión comercial que había declarado una emergencia. «En solo seis minutos desde la salida estaba a su altura», relata a ABC. Le tocó a él, pero «cualquier compañero podría haberlo hecho», añade con humildad. Pese a su juventud, ocho años de experiencia a bordo de un avión de combate avalaron su espectacular actuación surcando los cielos de la capital española escoltando a escasos metros al vuelo AC837 de Air Canada, una «performance» que se expandió rápidamente. «No era consciente de la repercusión», reconoce. Lo cierto es que la resolución de esta emergencia ha sido aplaudida desde numerosos los sectores. Ya más tranquilo de la presión mediática, este capitán analiza con este periódico el cómo y el porqué de su misión el pasado lunes.

La imagen del caza F-18 escoltando al avión de Air Canada ha marcado esta semana mediática. ¿Es muy común que se realice una actuación así?

Nosotros estamos para lo que se requiera. No es la primera vez que se apoya para interceptar un avión civil en problemas, pero no suelen ser tan mediáticas. Nosotros en el barracón de alarma estamos preparados para despegar en 15 minutos para interceptar algún avión que no esté siguiendo su plan de vuelo, que no conteste a la radio o casos similares.

¿Cómo considera que fue la actitud de la tripulación del Air Canada?

Cuando fui ya habían pasado horas desde el incidente. Hay una frecuencia preparada en la que estábamos implicados el Air Canada, el controlador y yo. Ahí hablo con él en inglés y le comento lo que le veo. Le pido autorización para juntarme, él me dice que sí. Y comenzamos a comentar el estado de los neumáticos que yo lo estoy viendo. En todo momento, me dio la sensación de que estaban tranquilos y relajados.

¿Desde dónde salió el F-18 y cuánto tardó en interceptar al Air Canada?

Salí desde la base de Torrejón y tardé seis minutos. Pedí un rumbo directo, me puse a la máxima velocidad supersónica (1.9 Mach), a unos 1.000 kilómetros por hora.

Cuando llega y ve lo que tiene afectado, ¿piensa que es un aterrizaje de emergencia en el que corren serio peligro?

Yo ya he pasado por experiencias más traumáticas que esa. Es verdad que la repercursión no es la misma. No es lo mismo llevar 130 personas a bordo y ocho tripulantes que un piloto militar solo. Los nervios que se generan en aviación civil siempre son muchísimo mayores. Mi percepción subjetiva es que se iba a solventar e iba a tomar tierra bien. Era una de las diez ruedas que tiene ese avión, solo estaba afectada una de la parte exterior. El neumático estaba reventado, pero la rueda en sí estaba íntegra. Me parecía que el aterrizaje iba a realizarse con éxito.

¿Qué criterios se siguieron para que saliese usted a interceptar al Air Canada?

Esta misión la podría haber hecho cualquiera de mis compañeros. Yo estaba en ese momento trabajando, teníamos una serie de vuelos nocturnos. Había llegado un poco antes a trabajar, entonces el coronel bajó y nos preguntó a Jesús Ibarra y a mí que quién podía hacerla. Él tenía un vuelo que no podía retrasar porque implicaba a otras unidades de combate y yo por casualidad tenía una misión que si se podía retrasar una hora. Así se lo expresé a mi coronel, el coronel Domínguez, y la hice yo.

Daba la impresión de que estaban muy cerca y que podía chocar en cualquier momento si viniera una ráfaga de viento. ¿Cuál es la mayor dificultad en este tipo de operación?

Esa es una inquietud que tiene la gente que es un poco neófita en el asunto. Si hubiese una racha de viento, que las hay, afecta a los dos aviones por igual porque están tan cerca, entonces la velocidad relativa entre ellos no varía. Yo estuve mucho más cerca de lo que sale en las imágenes para inspeccionar las ruedas, a metros, pero no es una maniobra en absoluta peligrosa. Nosotros despegamos en formación, tomamos tierra en formación, hacemos acrobacia en formación a varios Gs... Entiendo que desde fuera pueda parecer peligroso, pero no hay tal peligro.

¿Qué actuaciones había tenido usted hasta el momento?

El año pasado, el Ala 12 participó en el Baltic Air Policy, la Policía Aérea del Báltico, estuvimos haciendo alarmas encuadrados en la OTAN, puesto que los países bálticos no tienen aviones de combate. Estuvimos interceptando a los aviones que no respetaban las reglas de vuelo internacionales. También he estado en muchos ejercicios y lógicamente hemos tenido emergencias.

¿De qué emergencias habla usted?

He tenido dos emergencias bastante críticas. Una de ellas me ocurrió con menos experiencia, se partió un alerón que es el que te permite girar y tuve que aterrizar con los últimos recursos que da el avión. Y la más grave, tuve la desgracia de que una pata entera del tren principal, la derecha, no me salió (el F-18 tiene tres patas) y tuve que tomar tierra sin una de ellas. Por lo tanto, esta emergencia con el Air Canada era crítica, pero yo sabía que si había aterrizado sin una pata entera esta situación se resolvería.

¿Salió indemne de sus emergencias?

Tuve la suerte de salir indemne de las dos y, en la segunda, el avión estuvo volando en cuestión de días porque la toma fue bastante suave, muy precisa y no le pasó prácticamente nada al avión para lo que le podía haber pasado. Fue un momento estresante, pero la maniobra fue afortunada.

¿Qué tipo de misiones podéis llegar a hacer a bordo de un caza?

Es una buena pregunta porque la gente no está muy familiarizada con esto. Nosotros nos preparamos para intervenir en cualquier tipo de conflicto. En el día a día, en tiempo de paz, siempre hay un avión preparado en 15 minutos con un mecánico, un piloto y un armero listos para salir a interceptar lo que se nos ordene. Luego tenemos un plan de instrucción en el que simulamos de la forma más fiel posible todos los roles que tiene nuestra Ala: ataque aire-suelo; combate aire-aire; reconocimiento aero-táctico. Estos F-18 estuvieron en la Guerra de los Balcanes apoyando a la OTAN.

Volviendo al incidente del lunes, cuando salió de la base de Torrejón, ¿era consciente de la expectación mediática que se había creado?

No, ni muchísimo menos. No suelo ver telediarios porque me cogen siempre o trabajando o cuidando a mis dos hijos pequeños y prensa leo cuando tengo tiempo. No sabía que había una expectación tan grande, no era consciente de la repercusión. Sí que era consciente de la responsabilidad de la misión, que había que hacerla de la manera más fiable posible.

Inevitablemente se ha convertido en protagonista en los últimos días. ¿Se ha visto abrumado por tanta expectación mediática?

La verdad es que sí. Nosotros trabajamos todos los días del año las 24 horas haciendo un servicio. Cuando tiene repercursión mediática se alaba mucho esa actuación en concreto. Me ha abrumado, pero es una oportunidad para dar a conocer a la gente que no está habituado a verlo, que hay una Ala de combate en Madrid, que estamos para proteger el espacio aéreo y que pueden contar con nosotros en cualquier momento como así hemos demostrado. Para terminar, quiero hacer mención a los armeros y mecánicos, Francisco y Guzmán, que eran los que estaban por allí. Les avisé de que había salido esta misión, echaron a correr, prepararon el avión rapídisimo y su actuación merece ser comentada.

Imagino que después de una actuación sublime y tan mediática le habrán felicitado personalmente.

Sí, mi coronel Jerónimo Domínguez me ha felicitado varias veces. La ministra de Defensa también. Además ya nos conocíamos porque me llamó anteriormente. Un día iba a subirse a un avión del grupo VIP y yo estaba haciendo una exhibición de vuelo, haciendo maniobras a baja altura. A ella le gustó, se quedó viéndola entera, pidió mi teléfono y me llamó. Cuando fuimos al ministerio me dio la enhorabuena.