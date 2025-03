Ayuso prepara más limitaciones por fases que cambiarán cada 15 días en Madrid

La presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya tiene casi listas las nuevas medidas de restricción de la llamada «Operación Retorno», para frenar la extensión de los contagios por Covid-19 ahora que se vuelve masivamente a las aulas y a los trabajos presenciales. Entre esas medidas, que se aplicarán por fases quincenales, están nuevas normas para los aforos, hoteles para familias con contagios o más rastreadores, ha adelantado la presidenta en entrevista en Esradio.

Las medidas, ha señalado, se harán públicas «antes de que acabe la semana». Su idea es «incrementar los rastreadores, habilitar hoteles para las familias donde hay más de un contagio, que se puedan separar; y nuevas medidas de aforos para que todos los espectáculos se decidan con objetividad, criterio y se haga con tiempo».

Las nuevas limitaciones se aplicarán «por periodos de quince días y en función de cómo avance la epidemia, nos pondremos en un escenario o en otro», es decir, algo muy parecido a las fases que se aplicaron anteriormente a nivel nacional .

A juicio de la presidenta, «ahora hay que volver a los puestos de trabajo, a la empresa o con el teletrabajo, y los niños al colegio». En este sentido, ha insistido en enviarle un mensaje de tranquilidad a las familias ante el inicio del curso . Aunque reconoció que «a lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños, de una manera u otra», se contagien del coronavirus, esto puede ocurrir en sus casas o en otros espacios, mientras que los colegios serán «sitios muy seguros». Por eso, pidió a los padres que reinicien las clases con tranquilidad porque «no van a poner en riesgo a sus hijos llevándoles al colegio».

Respecto a los datos epidemiológicos y la evolución de la pandemia en la Comunidad madrileña, donde siguen incrementándose los casos detectados, la presidenta asegura que «los números no preocupan desde el punto de vista hospitalario, pero sí que es verdad que si no nos ponemos todos a una podríamos perder puestos y meternos en un escenario que no nos podemos permitir».

Por otra parte, la presidenta ha insistido en la entrevista en lo que considera una «campaña de desgaste» contra su Gobierno : «La idea es hacer de la Comunidad de Madrid un lugar donde no puede ser gobernado si no es por el PSOE. Llevan 25 años intentando gobernar Madrid y ahora han encontrado un motivo interesante, el del miedo ante la situación de la epidemia. Y en eso están, lo están haciendo desde los ayuntamientos, la Delegación de Gobierno, sus medios».